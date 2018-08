ULTIMA ORĂ: Contraatacul lui Manda la SRI. Protocolul secret semnat de Hellvig NU există la Comisie

Claudiu Manda, șeful Comisiei de Control SRI, a afirmat, vineri, după ce a făcut verificări, că protocolul secret prezentat de Darius Vâlcov, între PG și SRI, nu există la comisia parlamentară și a cerut Serviciului să-i pună la dispoziție atât protocolul, cât și actul de denunțare, transmite Mediafax.

”În legătură cu protocolul nr. 03656 din 7.12.2106 semnat între SRI și Parchetul General am verificat și acesta nu se află la comisie. Comisia a văzut actul de denunțare la departamentul juridic al SRI, însă astăzi am solicitat Serviciului să pună la dispoziția Comisiei atât protocolul cât și actul de denunțare”, a scris Claudiu Manda pe contul său de Facebook.

El l-a contrazis, joi seara, pe purtătorul de cuvânt al SRI, spunând că mai degrabă protocolul secret prezentat de Darius Vâlcov, între PG și SRI, nu există la comisia parlamentară.

"Nu am văzut nici la Directia juridică, nici la comisie Am avut totuși 65 de protocoale (...) Am văzut documentul de denunțare, nu știu dacă aici e și protocolul de care ați vorbit, iar la Direcția Juridică am văzut și cel dintre ICCJ și SRI. Mai degraba cred că nu îl avem la comisie. Mâine verificăm", a declarat Claudiu Manda, șeful Comisiei de Control SRI, la Antena 3.

Purtătorul de cuvânt al SRI, Ovidiu Marincea, a spus că protocolul secret publicat de Darius Vâlcov nu a creat efecte, pentru că a fost denunțat la o lună după semnarea lui deoarece era inutil, subliniind că documentul se află la Comisia de control a SRI, precum și o dovadă a denunțării lui.

„Acest protocol nu și-a făcut efectul niciun moment, timp de o lună, până la denunțare. (...) A fost denunțat pentru că era caduc. Din cunoștințele mele, da, există la Comisia de control a SRI toate protocoalele, inclusiv acest protocol. Nu știu să răspund la întrebarea de cine a fost inițiat și cum a fost inițiat. (...) A fost denunțat prin decizia SRI, a directorului Hellvig”, a spus Ovidiu Marincea.

