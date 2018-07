ULTIMĂ ORĂ Decizia lui Iohannis scoate oamenii în stradă - Protest pentru susținerea fostei șefe a DNA

Protest în fața sediului DNA, chiar în timpul discursului de rămas -bun al fostei șefe DNA, Laura Codruța Kovesi.

"Laura Codruta Kovesi tocmai a fost revocata din functia de procuror-sef al DNA. La ora 12 mergem in fata la DNA pentru a ne arata sustinerea fata de Kovesi, institutie si lupta anticoruptie. Lupta anticoruptie trebuie sa continue. Apoi, plecam in Piata Victoriei!", se anunta pe pagina de Facebook a evenimentului "Ora 12 - TOTI, in fata la DNA! Apoi, plecam in Piata Victoriei!".

