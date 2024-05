Ultima oră | Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, audiați la DNA într-un dosar de corupție (surse)

Florian Coldea, fostul director adjunct al Serviciului Român de Informații (SRI), a fost audiat joi dimineață la sediul Direcției Naționale Anticorupție (DNA), în urma unor acuzații grave formulate de omul de afaceri Cătălin Hideg, informează gandul.ro, citând surse. Conform declarațiilor lui Hideg, Coldea, alături de „gruparea” sa, l-ar fi șantajat și ar fi încercat să-l convingă să-și vândă afacerea din domeniul sanitar unor cetățeni străini. Informația a confirmată de surse judiciare și pentru stiripesurse.ro. Audiat la DNA este și generalul (R) SRI Dumitru Dumbravă.

Acuzațiile au ieșit la lumină după ce în spațiul public au apărut interceptări spectaculoase, iar Hideg a dezvăluit procurorilor că i s-ar fi cerut 600.000 de euro pentru a fi „scăpat” de dosarul de la Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovesi. Surse judiciare au declarat în exclusivitate pentru Gândul că Florian Coldea se va confrunta cu acuzații extrem de grave.

„Acuzațiile la adresa lui Florian Coldea sunt foarte grave și va avea de dat explicații consistente în fața procurorilor anticorupție. Ținând cont de aceste acuzații, nu este exclusă luarea unor măsuri preventive împotriva sa”, au declarat sursele Gândul.

Cătălin Hideg susține că gruparea lui Coldea i-a fabricat acuzații și dosare pentru a-l forța să vândă afacerea pe care o deține unor cetățeni francezi, care intenționau să transforme afacerea într-un nou Hexipharma. Hideg afirmă că a fost abordat de Bogdan Neidoni, asociatul lui Coldea, care deține o casă pe Coasta de Azur.

Înregistrări apărute la Realitatea PLUS

Într-o înregistrare prezentată în emisiunea Culisele Statului Paralel de la Realitatea Plus, Hideg discută despre modul în care i s-au cerut bani pentru a fi ajutat cu dosarul său.

„Nu i-am dat decât 100 de mii că nu am mai avut pentru că îmi murea firma. Am băgat banii în firmă cât am mai putut ca să plătesc salariile la 66 de oameni. După care zic: nu mai am bani să vă plătesc! Din momentul acela, Coldea a înnebunit! A început să-l amenințe și pe Dumbravă și pe ăsta să mă dea afară, să mă lase în pace pe stradă că-și bagă aia în fața mea, că nu mai vrea să audă”, se aude în înregistrare.

Sursa citată vorbește și despre generalul în rezervă Dumitru Dumbravă, unul dintre apropiații lui Coldea. Dumbravă ar fi folosit influența sa asupra unor magistrați pentru a le promite oamenilor de afaceri cu probleme că-i va ajuta în schimbul unor sume de bani.