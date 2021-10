ULTIMĂ ORĂ Florin Cîțu, OMAGIU pentru victimele de la Colectiv: Durerea e la fel de puternică

Prim-ministrul Florin Cîţu, afirmă, la 6 ani de la incendiul din Colectiv, că a aprins sâmbătă o lumânare în memoria celor care au pierit la Colectiv, aşa cum face an de an, fiind perioada în care îşi aduce aminte, inevitabil, de acea noapte în care a fost acolo şi prieteni de-ai săi au ajuns la spital. ”Durerea e la fel de puternică”, scrie el într-o postare pe Facebook, iar multe dintre reacţiile celor care au comentat sunt foarte critice la adresa sa.

”Am aprins astăzi o lumânare în memoria celor care au pierit la Colectiv, aşa cum fac an de an. Este perioada în care îmi aduc aminte, inevitabil, de acea noapte în care am fost acolo, de prietenii care au ajuns la spital. Sunt 6 ani de la tragedia de la Colectiv, dar durerea este la fel de puternică”, a scris premierul pe Facebook.

El postează şi o fotografie a monumentului de la Colectiv. Reacţiile celor care au postat comentarii la anunţul premierului sunt extrem de dure, unii făcând trimitere şi la victimele incendiilor din spitale. 65 de tineri şi-au pierdut viaţa în urmă cu 6 ani în urma incendiului din Colectiv. Deli cei consideraţi vinovaţi au fost fost condamnaţi în primă instanţă în urmă cu doi ani, nu există încă o decizie definitivă.