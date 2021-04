ULTIMA ORĂ: Gheorghe Bunea Stancu a fost achitat într-un dosar de corupție

Tribunalul Vrancea a pronuntat, pe 7 aprilie, sentinta in dosarul care il avea in prim-plan pe Gheorghe Bunea Stancu, fost presedinte al Consiliului Judetean, dar si pe alti 18 inculpati, acuzati de savarsirea unor infractiuni de coruptie, potrivit presei locale. Sentinta nu este definitiva, putand fi atacata la Curtea de Apel Galati.

Toti inculpatii din dosar au fost achitati. Printre acestia se numara Florin Mija – fost vicepresedinte al Consiliului Judetean, mai multi functionari din cadrul CJ si firmele Concivia si Tancrad.

Totodata, Tribunalul Vrancea a respins cererile DNA de confiscare speciala si a ridicat masura sechestrului asigurator de pe bunurile mobile si imobile ale unora dintre inculpati, printre care si Gheorghe Bunea Stancu.

Dosarul a fost inregistrat pe rolul instantei vrancene la sfarsitul anului 2014. In dosar este vorba despre contracte care ar fi fost atribuite preferential de catre Consiliul Judetean, in perioada in care Bunea Stancu se afla in fruntea institutiei.