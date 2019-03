ULTIMA ORĂ - Ion Cristoiu, audiat la Secția Specială de Anchetă în dosarul lui Kovesi

Ion Cristoiu este audiat joi, la Secția Specială de Anchetă a magistraților în dosarul în care este cercetată Kovesi, după ce jurnalistul a văzut, în timpul unui interviu cu Sebastian Ghiță, realizat în Serbia, o fotografie care ar demonstra relația apropiată dintre fosta șefă DNA și Ghiță.

Jurnalistul Ion Cristoiu a povestit deja, în emisiunea “Gândurile lui Cristoiu” că fotografia celebră o arată pe Laura Codruța Kovesi într-un selfie, alături de mama lui Sebastian Ghiță și fosta soție a acestuia. Fotografia este realizată într-o cramă, în fața unor butoaie.

Întrebat înainte să intre la audieri, jurnalistul a spus, pentru MEDIAFAX: “Este greu să pătrunzi în mintea procurorilor cred că și Shakespeare ar eșua când vorbim de procurori, presupun că sunt chemat ca martor pentru a confirma că poza pusă la dosar de către Sebastian Ghiță, împreună cu denunțul este cea care mi s-a arătat de Ghiță. Probabil că mulți se vor întreba de ce mai este nevoie de Ion Cristoiu câtă vreme fotografia este la dosar. Repet- încercând să fiu un Shakespeare- presupun că procurorii Secției vor să vadă dacă fotografia la care m-am referit eu public și am invocat-o în timpul interviului este cea de la dosar. Asta deoarece – presupun- după interviu, Codruța Kovesi a susținut că nu există așa ceva. Una dintre acuzațiile de la dosar este de mărturie mincinoasă, desigur în altă împrejurare, dar dacă din descrierea pozei, făcută de mine, rezultă că e de la dosar, (nu știi ce e a dosar, dacă e aceeași fotografie), atunci procurorii pot trage concluzia că în mod public fosta șefă a DNA a mințit”, a declarat Ion Cristoiu.

Unde dai și unde crapă! Nicolae Robu a PARALIZAT și activitatea inspectoratelor școlare din Arad și Caraș - Severin

Audierile au loc la ora transmiterii știrii și surse oficiale au declarat că este vorba despre dosarul Laurei Codruța Kovesi.

Întrebat dacă este de părere că mărturia sa va ajuta la anchetă, jurnalistul a completat: “Din punct de vedere juridic, cred că va ajuta, mă voi mulțumi să îmi amintesc de acum un an, voi descrie fotografia așa cum mi s-a arătat, dacă voi fi întrebat, voi descrie și împrejurările în care s-a făcut referire la fotografie și dacă ea coincide cu cea de la dosar, sigur că va fi o contribuție la stabilirea adevărului juridic, deoarece Laura Codruța Kovesi a negat existența fotografiei descrise de mine”.

Ion Cristoiu, celebru și pentru dezvăluirile sale legate de documente importante despre care s-a vorbit mult, dar au fost văzute de puțini oameni, descrie cu umor un alt moment în care a văzut bilețelul roz invocat de Elena Udrea ca fiind transmis de Călin Popescu Tăriceanu președintelui de atunci Traian Băsescu. Prin bilețel, Băsescu spunea că era întrebat dacă poate vorbi cu procurorii despre dosarul Petromidia.

“Dacă adăugăm și jurnalul Elenei Udrea, pot să spun, cu oarecare necaz, că voi rămâne în istorie prin două lucruri independente de talentul meu: am văzut poza cu Kovesi și dețin jurnalul Elenei Udrea. (...) Legat de bilețelul roz, Elena Udrea a invocat bilețelul, iar eu am tocat-o seară de seară să îl arate și într-o seară m-a sunat, mi-a spus că e pe stradă într-o mașină. Când am ieșit, mașina în care era Elena Udrea a făcut semne cu pozițiile, m-am urcat în mașină în spate, ca în filmele cu spioni. A zis <> L-a scos și l-am văzut, dar l-a băgat înapoi în poșetă”, a povestit Ion Cristoiu, pentru MEDIAFAX.

Laura Codruţa Kovesi are calitatea de suspect în dosarul privind extrădarea lui Nicolae Popa, faptele anchetate fiind luare de mită, mărturie mincinoasă şi abuz în serviciu. Dosarul a fost deschis în decembrie 2018, ca urmare a unei sesizări a lui Sebastian Ghiţă, care susține că i-a dat bani lui Kovesi pentru extrădarea lui Popa.

Tot Ghiță a vorbit public despre relația cu fosta șefă a DNA, invocând fotografii sau materiale video care ar arăta relația apropiată. Laura Codruța Kovesi a negat de fiecare dată că ar fi avut o relație apropiată cu fostul parlamentar.