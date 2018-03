ULTIMA ORĂ: Noi precizări ale Comisiei Europene despre aşa-zisa listă neagră a corupţilor

Comisia Europeană revine cu precizări, pentru STIRIPESURSE.RO, pe tema documentului prezentat de Antena 3 ca fiind o aşa-zisă listă neagră a unor persoane care trebuiau condamnate. Purtătorul de cuvânt al CE pe tema statului de drept şi a drepturilor omului lămureşte chestiunea într-un răspuns oficial.

"This was part of the usual technical exchanges in the framework of the CVM several years ago (2012), relating to CVM benchmark 3 which states“Building on progress already made, continue to conduct professional, non-partisan investigations into allegations of high-level corruption.” As you know the CVM is a treaty-based process designed to measure progress by Romania against an agreed set of benchmarks", precizează Christian Wigand, purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

"Acesta (documentul - n.r.) era parte din comuncările tehnice obişnuite în contextul MCV, în urmă cu mai mulţi ani (2012), cu privire la recomandarea 3 din MCV, care prevede 'consolidarea progresului deja înregistrat, continuarea investigaţiilor profesioniste, nepartizane cu privire la acuzaţiile de corupţie la nivel înalt'. Aşa cum ştiţi, MCV este un proces bazat pe un tratat menit să măsoare progresul României raportat la un set de recomandări."

Anterior, într-un răspuns pentru STIRIPESURSE.RO, reprezentanţa Comisiei Europene de la Bucureşti transmitea: "Ca o regulă generală, Comisia Europeană nu comentează despre documente apărute în presă cu atribuirea 'din surse neoficiale'."

Mihai Gâdea a prezentat, duminică, la ”Sinteza Zilei”, un document care ar arăta ingerințe ale Comisiei Europene în justiția din România. Documentul este datat 10.10.2012, adresat Guvernului României și prezintă o listă de cerințe, în legătură cu MCV. Sunt 21 de puncte, iar la punctul 20 se cere o scurtă descriere a situației curente și să se stabilească pașii următori pentru cazurile de înaltă corupție și care îi cuprind pe: Gheorghe Copos, Adrian Năstase, Șerban Brădișteanu, Ion Dumitru, Decebal Traian Remeș, Dan Voiculescu, George Becali, Cătălin Voicu, Tudor Chiuariu.