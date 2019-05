ULTIMĂ ORĂ Rareș Bogdan a ajuns la vot: 'Mă deranjează foarte mult cum merg lucrurile în România'

Candidatul care deschide lista PNL la alegerile europarlamentare, Rareș Bogdan, a ajuns la urne la ora 9:28. Acesta a venit însoțit de mai mulți liberali, printre care și deputatul Pavel Popescu. La ieșirea de la urne, acesta a făcut și declarații.

Citește și: Anunț IMPORTANT de la ASF - Românii vor fi OBLIGAȚI să achite un nou tip de asigurare

"Mă deranjează foarte mult cum merg lucrurile în România și am votat pentru a schimba acest lucru. România este a oamenilor cinstiți. Am votat pentru o România europeană care trebuie să rămână unde îi e locul, o România care nu e dominată de hoție și corupție. Sunt convins că românii au înțeles că doar cei care votează contează. Am văzut cu îngrijorare ce se întâmplă la secțiile din diaspora, unde sunt cozi foarte mari și procesul de vot întârzie. Sper să nu se repete situația de acum patru ani și jumătate când românii nu au putut să voteze", a declarat Rareș Bogdan.