ULTIMĂ ORĂ Victor Ponta, MESAJUL care îi va scoate din sărite pe toţi oponenţii politici

Liderul PRO România, Victor Ponta, a făcut publică strategia partidului pentru următorii şase ani. Într-o postare pe Facebook, fostul premier expune, pe larg, planurile partidului pe care îl conduce.

"Agenda 2018-2024

Luni seara incepem munca de constructie si de durata in cadrul Proiectului #ProRomania - viziunea noastra, programe si politici publice , o echipa formata din oameni tineri si curajosi care au experienta si rezultate de guvernare din perioada 2012-2015 dar si multi care acum s-au hotarat sa faca politica / societatea noastra are mai mult ca niciodata nevoie de o constrctie politica noua care sa promoveze DEZVOLTAREA Romaniei.

#ProRomania este un Start-Up Party / o constructie politica pe termen mediu si lung cu o Agenda pentru perioada 2018-2024 si obiective pentru dezvoltarea predictibila si sustenabila a Romaniei / este o initiativa politica asa cum a fost USL care sa aduca impreuna valorile social-democrate europene si masurile liberale necesare pentru eficienta economica / o alternativa atat la directia populist - feudala si baroniala in care este tarat un PSD capturat de un grup infractional cat si la un PNL lipsit de vlaga, energia si liderii capabili sa construiasca o Opozitie viabila/ o solutie la lipsa de stabilitate si predictibiliate a societatii romanesti / capacitate de leadership care sa stopeze accesul fara precedent al mediocrilor si analfabetilor in conducerea tarii.

Primele reactii sunt surprinzator de pozitive pentru mine : mii de oameni care s-au inscris online in ultimele zile , mesaje de sustinere din partea parlamentarilor , primarilor , alesilor locali sau a simplilor membri din PSD dar si din alte partide , analize pertinente in media , semnale de interes si de sprijin din afara tarii/ activitatea mea ca Premier si lider al PSD cat si a celor care deja s-au alaturat deja #ProRomania ridica sperante dar si asteptari extrem de mari / sper sa dovedim in perioada urmatoare ca putem sa ducem mai departe lucrurile bune realizate dar si ca am invatat din greselile noastre/ stiu sigur insa ca este nevoie mai mult ca niciodata in peisajul politic romanesc de un proiect nou si radical care sa concentreze energiile si potentialul pozitiv al tarii in directia dezvoltarii noastre pe termen mediu si lung.

UPDATE- din motive de spatiu numarul celor care pot participa direct la acest eveniment este limitat / dar ii rog pe toti cei interesati sa urmareasca live pe contul meu de Facebook sau al ProRomania !

Nu ma mira si nu ma supara torentul de mizerii, minciuni si ura, de jigniri si acuzatii isterice pe care Gruparea “Dragnea” l-a pornit in mod direct si prin propagandistii platiti cu bani publici / Mecanismul lor comunicațional este de tip bolșevic - / toata elita tradiționala -( de la Ion Antonescu, la Maniu s.a. ) - a fost acuzata de trădare in procesele perioadei 1946-1949. Procesele au fost denumite ‘procese-spectacol’ pentru ca au fost utilizați așa-numitii ‘acuzatori publici’- ( persoane fără studii juridice, dar care reprezentau voința ‘poporului muncitor) ’. In plus, erau publicate apeluri ale ‘oamenilor muncii’ care cereau condamnarea acuzaților. Reacția coordonata a diverse organizații PSD - toți cu mesajul unității partidului - seamănă izbitor cu reacțiile coordonate de consilierii sovietici

- #ProRomania este un pericol mortal pentru supravietuirea lor in fruntea PSD, a Guvernului si a Parlamentului pe care le folosesc pentru bani , functii, putere si protectia in fata legii. Reactia lor dovedeste ca suntem mai puternici decat credeam si ca ei se tem mai mult decat as fi banuit

- Limbajul de huligani frustrati atunci cand improasca epitetele de “sobolani, tradatori , securisti” impotriva celor care au curajul sa spuna adevarul demonstreaza tuturor nivelul lor moral si intelectual/ si nu face decat sa produca mai multa dezamagire si dezgust.

Activitatea Echipei #ProRomania trebuie sa fie concentrata pe proiectele pozitive, de constructie si dezvoltare/ o sa raspundem ciracilor lui Dragnea doar atunci cand acest lucru este necesar - si doar din respect pentru oamenii care inca sunt mintiti si manipulati fara scrupule.

Pentru acesti oameni mai vreau sa precizez inca o data :

1. PSD a fost capturat si este condus acum de un grup de oameni care au crescut in PD-ul lui Basescu si au migrat in 2001 din Opozitie la Putere / acesti oameni ne-au dat afara sau ne-au indepartat din PSD pe noi cei care am fost doar acolo de la inceput si ne numesc tradatori pentru ca plecam de la Putere intr-un proiect nou care nu are de oferit nici functii nici avantaje

2. Si eu si multi altii am intrat in PSD si ne-am mandrit cu faptul ca acest partid a dat tarii cele mai eficiente si competente guvernari in 2001-2004 si 2012-2015/ plecam acum din PSD care prin Guvernul Dancila a adus cea mai incompetenta si obedienta echipa de guvernare

3. Fosti PD isti si PRM isti alaturi de baroni nemuritori troneaza azi in fotoliile de conducere si folosesc PSD ul pentru putere si bani/ PSD a fost partidul oamenilor competenti si al celor cu venituri medii si mici care au nevoie de politici dezvoltare si bunastare / azi pe scaunul de Premier ocupat de Adrian Nastase sta Viorica Dancila / pe scaunul de la Congres al Presedintelui de onoare al PSD Ion Iliescu a stat iubita lui Dragnea / prefectul de Teleorman care a semnat trecerea Lacului Belina din patrimoniul judetului la firma Teldrum este acum Ministru de Interne / iar colegii de vacante si de proprietati in Brazilia fac numiri in functii si conduc informal Guvernul si Parlamentul

4. In ultimele campanii electorale , inclusiv in cea din 2016 , Dragnea si cei care ma injura azi in toate felurile au mers in fata oamenilor cu pliante in care se laudau cu realizarile Guvernului Ponta si promiteau sa le continue / acum oamenii se considera mintiti si sunt dezamagiti de ceea ce s-a intamplat cu votul lor

5. Eu cu Presedintele Iohannis am vorbit ultima data in 2015 cand eram Premier / insa Liviu Dragnea a facut carare la Cotroceni ( cum facea si la Basescu) din toamna lui 2015 ca sa imi retraga mie sprijinul politic pana in Ianuarie 2018 ca sa ii numeasca protejata din Videle in functia de Premier / in materie de colaborare cu Klaus Iohannis doar Liviu Dragnea are ceva de povestit votantilor PSD

6. In mascarada de lupta cu “Statul Paralel” Liviu Dragnea trebuie sa le spuna colegilor sai de ce a insistat atat de mult sa mearga la taote intalnirile cu Codruta Kovesi si sefii serviciilor de informatii, de ce nu a spus niciodata nimic despre problemele colegilor ci doar a cerut protectie pentru el insusi, de ca taia porci la vile de protocol si o mangaia pe ghips pe prietena lui “Codruta” - mai ales sa spuna de ce a sustinut in 2016 numirea Codrutei Kovesi pt un nou mandat de 3 ani in fruntea DNA desi cunostea deja abuzurile si greselile comise

7. Liviu Dragnea si-a castigat sprijinul multor lideri politici sau din presa prin promisiunea repetata de a adopta legile privind amnistia si gratierea - ceea ce sigur nu este in interesul PSD / intre timp insa Dragnea nu a facut nimic pentru oprirea legala a abuzurilor negociind doar amanarea si rezolvarea problemelor lui penale / oameni Darius Valcov sau Dan Andronic il slujesc si acum sperand ca ii va scapa de problemele penale dar au toate sansele sa aiba soarta “prietenilor” de la Constanta- Nicusor Constantinescu si Radu Mazare care au fost si ei “ajutati” de “prietenul Liviu” / asa zisele “legi ale justitiei” au reprezentat un simplu instrument de negociere prin care Dragnea spera sa isi asigure imunitatea si controlul viitor al unui Sistem ce ramane neschimbat / achitarile decise de ICCJ in cazurile “Calin Popescu Tariceanul” sau “ Ponta - Sova” i-au provocat o suparare atat de mare incat nici macar formal nu a putut sa spuna public ca se bucura / #ProRomania va promova si vota schimbari legislative care sa opreasca si sa pedepseasca abuzurile comise de procurori incompetenti ca si metoda de inlaturarea a adversarilor politici prin dosare fabricate

8. #ProRomania nu se alieaza cu PNL Orban ( pe care il vedem incapabil sa fie o alternativa viabila ) nici nu isi doreste la guvernare altfel decat prin votul oamenilor / va reamintesc ca PSD la comanda lui Liviu Dragnea a votat investirea Guvernului Ciolos si a refuzat in 2016 depunerea unei motiuni de cenzura / Guvernele PSD conduse de Grindeanu si Tudose au fost daramate de Liviu Dragnea si nu de #ProRomania /

9. batjocorirea la ultimul Congres a unor oameni reprezentativi pt PSD cum sunt Ecaterina Andronescu si Nicu Banicioiu / ocupares pozitiilor de presedinte executiv tot si vicepresedinte tot de catre persoane din Teleorman/ promovarea in conducere a unor simplii executanti obedienti a demonstrat tuturor ca democratia interna si diversitatea in PSD nu mai sunt posibile cat timp la conducere este Gruparea de la Teleorman

10. #ProRomania va sprijini proiectele promise in campania electorala din 2016 si care au fost abandonate de Dragnea - si va promova politici publice de dezvoltare predictibila si stabila / speram ca in viitor sa facem aliante politice cu un PSD eliberat de Gruparea de la Teleorman si revenit la linia unui partid social democrat modern si european", a scris Victor Ponta pe Facebook.