ULTIMA ORĂ - Victor Ponta, după două ore de audieri: 'Tot ce am spus s-a consemnat. Am răspuns la toate întrebările'

Fostul premier Victor Ponta a ieșit vineri de la audieri după aproximativ două ore și jumătate. Ponta a fost audiat ca martor în dosarul lui Kovesi, deschis de Secția pentru investigarea magistraților. El a afirmat la ieșire că a răspuns tuturor întrebărilor în fața procurorilor.

„Am fost chemat ca martor, am fost audiat. Am fost audiat, am spus adevărul. Mai departe, ce este în dosar vă poate spune doamna procuror! Nu mi-a arătat mie procurorul ce are în dosar. Tot ce m-a întrebat dna procuror s-a consemnat. Nu am legătură cu asta (c.n. aducerea în ţară a lui Nicolae Popa). Nu am voie să vă spun ce am declarat. Veți avea acces la dosar”, a spus Victor Ponta.

Întrebat de ce era importantă declarația lui în acest dosar, Victor Ponta a afirmat că „așa a considerat procurorul”.

Dosarul a fost deschis în decembrie 2018, în urma unei sesizări depuse de fostul deputat Sebastian Ghiţă.