Ultima rundă din `meciul penal` Blaga - DNA - ICCJ stabilește definitiv la final de iunie dacă Blaga a încasat nelegal 700.000 de euro sau este nevinovat

Un complet de cinci judecători condus de vicepreședintele ICCJ Iulian Dragomir a rămas, luni, în pronunțare în cazul apelului procurorilor DNA împotriva deciziei primei instanțe prin care Vasile Blaga a fost achitat în legătură cu fapta de trafic de influență legată de primirea unor sponsorizări la PDL.

După ce a au ascultat pledoaria DNA prin care magistratul Direcției a cerut condamnarea lui Blaga la o pedeapsă orientată spre medium și cu executare după gratii, precum și confiscarea specială a sumei de 700.000 de euro, apărarea lui Blaga a cerut menținerea achitării acestuia și respingerea apelului DNA.

Concret, apărarea lui Blaga a ridiculizat în pledoaria finală depozițiile martorilor acuzării, cel mai mare accent fiind pus pe mărturia lui fostului primar al municipiului Neamț, Gheorghe Ștefan.

„Nu avem de ce sa îl condamnam pe Blaga pentru comportamentul infracțional al lui Gheorghe Ștefan, care venea la partid spunând: uite eu am adus mai mulți bani și sponsorizări încercând sa antreneze și alte persoane în malaxor propriului trafic de influență”, a explicat unul dintre avocații fostului secretar general al PDL.

Monolog pentru instanță

Fostul demnitar a explicat judecătorilor că ar fi nevinovat și motivele pentru care el nu ar fi intrat niciodată în „jocul judiciar„ alături de cel care l-a denunțat.

”Spun de la început ca îmi mențin toate declarațiile. Sunt complet nevinovat și iată ca de șase ani eu nu am lipsit și ducem acest proces pe baza unui rechizitoriu ticluit de această persoana și bazat exclusiv pe declarații mincinoase.



Eu consider că decizia primei instanțe, tot de aici, este una foarte corectă. În viața mea nu am cerut nimănui pentru mine sau partid 700.000 de mii de euro. Nu am cerut vreodată un cent, darămite acea sumă?

Cu atât mai mult nu puteam sa ii cer lui Gheorghe Ștefan.

El a fost mereu împotriva mea. El nu a fost cu mine. Eu nu cunosc pe niciun martor al acuzării. Doar domn Grigoriu a spus ceva că l-aș cunoaște. Atunci el era gras și chel și între timp a slăbit.

Atât ministrul Ariton cât și Emil Boc au recunoscut în declarațiile lor ca ei s-au ocupat de numirea lui Hăhăianu.

Eu nu am habar de ce parchetul nu a mers mai departe? Pentru ca acolo s-a spus ca s-au furat 50 de milioane de lei.



De ce nu se merge mai departe? Asta e alta treaba.



Eu nu am călcat vreodată în Modrogan 22. Pe martori pe video se poate dovedi. Am fost doar cu toată conducerea partidului ca să ii spunem domnului președinte să nu ne prezentam la referendum pentru ca pierdem. Și bine am făcut.

A tot învârti ciorba și a încerca să o reîncălzești nu înseamnă ca ea e și bună”, le-a spus Blaga judecătorilor ICCJ în ultimul său cuvânt.

Un complet de cinci judecători, al cărui președinte de complet este vicepreședintele ICCJ, Iulian Dragomir, a ascultat luni, pledoariile finale din dosarul de mare corupție al fostului senator și secretar general al PDL privind modalitatea de primire a unor sume de sponsorizare.

La termenul de luni al procesului judecătorii au audiat ultimii martori ai acuzării și au stabilit că pot fi ascultate pledoariile finale.

Astfel, primul care a vorbit în fața magistraților ICCJ a fost procurorul DNA, care a nuanțat carențele primei decizii din acest dosar, a unui complet de trei magistrați de la aceeași instanță, care a stabilit achitarea acestuia pentru fapta de trafic de influență.

„Trebuie o hotărâre de condamnare în cazul lui Blaga. Schema a fost explicată de martorul Ștefan Gheorghe la data respectivă, în faza incipientă a dosarului

Tot el a arătat în primul ciclu procesual că inculpatul Vasile Blaga fost de acord cu schema discutată cu Hăhăianu.

Considerăm ca fiind chiar autorul traficului de influență el a oferit probe substanțiale privind și implicarea lui Vasile Blaga .

El a arătat că după câștigarea alegerilor el a avut o discuție cu Blaga privind nominalizarea unor directori care să fie de acord cu dirijarea unor fonduri și care să răspundă intereselor partidului.

Dincolo de aceste prime declarații ale lui Gheorghe Ștefan arătăm că același martor a făcut declarații similare arătând ca banii vin de la compania Romsis.

Deci avem probe directe privind implicarea indubitabil a numitului Vasile Blaga.

Nu exista niciun motiv ca aceste prime declarații sa ju fie avute în vedere de instanța.

Considerăm ca aceste declarații sunt cele mai coerente și proaspete în raport de trecerea timpului.

Martorele de azi au arătat ca pentru banii liciți primiți de partid se emiteau acte justificative

Deci e clar în raport de ceea ce spun martorii ca nu s-au primit bani la partid pe filiera Romsis-PDL sumele nu au fost indexate și trecute în acte deci nu s-au primit licit.

Iarăși, de ce era necesara dovedirea în direct martorului care a dat banii că Blaga si partidul primesc acești bani daca totul s-ar fi făcut licit?

Apreciem că e necredibila versiunea lui Gheorghe Ștefan care spune ca Blaga nu ar fi cunoscut despre acestea suma de bani.

Raportat la coroborarea de probe concluzia e ca Blaga a sprijinit intern traficul de influenta al lui Gheorghe Ștefan. Conduita era motivata de interesul de a primi sume de bani ce urmau sa servească intereselor de partid.

Fapta se referă la sume de bani primite si pentru alt, nu dosar pentru sine.

Apreciem că prima instanță a omis sa analizeze temeinic toate aceste mijloace de proba. Ea s-a raportat doar la intervalul 2011-2012 perioada la care acuzarea s-a referit ca doar s-au primit sumele de bani.

Traficul de influență a avut debutul în 2009 și a durat pana în 2012. Astfel trebuia avută în vedere cauza încă de la faza incipientă.

În cuprinsul hotărârii de condamnare a lui Ștefan Gheorghe instanța arata în clar ca perioada anului 2009 e perioada de inițiere a faptelor de trafic. Deci e obligatoriu să fie analizate momentele de debut al faptei de trafic de influență.

Chiar și ascultarea martorilor în fata instanței de apel a indicat clar perioada anului 2009 ca perioada incipientă.

Aplicați o pedeapsă cu închisoare orientată către medium. Executarea acesteia trebuie să fie efectivă.

Țineți cont de poziția de autoritate politică și de cuantumul folosului necuvenit primit.

Prima instanță a omis sa confiște suma de 700.000 de euro deși instanța a făcut vorbire de faptul ca ea a fost primită de Blaga și că suma are valențe nelegale. Se impune confiscarea specială a acestei sume uriașe de bani”, a conchis procurorul Direcției.

Un complet de cinci judecători de la ICCJ reia, luni, în discuție apelul DNA împotriva deciziei unui complet de trei magistrați de la aceeași instanță de achitare a demnitarului pentru trafic de influență privind favorizarea firmei unui afacerist.

La termenul de luni al procesului instanța va administra probele cerute de procurorii DNA prin care Direcția speră să preschimbe decizia de achitare în una de condamnare a fostului demnitar.

Pentru administrarea probatoriilor în faza apelului judecătorii ICCJ au stabilit două termene, respectiv în 4 și 16 mai. Termenul din 16 mai a fost însă prelungit pentru 23 mai.

Pinalti l-a desființat pe Blaga

La termenul de luni al procesului în care se dezbat apelurile DNA dar și al lui Blaga procurorii DNA au chestionat cei patru martori, artizani ai „afacerii judiciare„ urmare căreia la conducerea subsidiarei TransElectrica, Teletrans, a fost numit Horia Hăhăianu.

Pentru această numire PDL a încasat o sumă de 700.000 de euro conform acestor martori, care au explicat că banii nu ar fi ajuns direct în conturile lui Blaga.

Cu toate acestea numirea în funcția publică s-ar fi făcut în contul afacerii iar Blaga ar fi cunoscut detaliile afacerii subterane dintre cei trei artizani, respectiv, fostul primar Gheorghe Ștefan, însărcinat cu identificare sponsorilor pentru partid, Hori Hăhăianu, cel numit în funcția publică, Dan Grigoriu, administratorul firmei sponsor, care sa ocupat și de livrarea sumelor de bani în sediul din Modrogan, în prezența lui Blaga.

Primul audiat a fost ex-primarul Pinalti, care, după ani de procese, și după un acord de recunoaștere a vinovăției, a venit în fața judecătorilor ICCJ și și-a nuanțat declarațiile date anterior.

Schimbarea de nuanță a constat în faptul că Blaga nu ar fi pus vreodată mâna pe bani și că nu el ar fi dictat personal numirea lui Hăhăianu la Teletrans iar apoi la TransElectrica.

Politocrația...din interior...

„Iccj: Ați dat mai multe declarații în acest dosar. Una în 25 iunie 2020. 26 ianuarie 2021 la C3. Una la 26 sept 2016 la DNA Ploiești și una în stare de deținere la Ploiești în alta cauză.

Vă mențineți aceste declarații?

Pinalti: Cred că pe ultima pe care am dat-o. La DNA când eram arestat o aveam avocat pe doamna Sofica Dumitrașcu. Am dat declarații ca să iau pedepasa mai mica.

Eram și bulversat pentru că eram în arest. Cred că cel mai limpede am fost în ultima mea declarație. Am încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorul.

DNA: poate spune cand i-a promis lui Berdila că Romsys va câștiga contractele cu Teletrans.

Gheorghe Ștefan: după 2009 când Hăhăianu a fost numit la Teletrans nu am avut o discuție cu Berdila și Hăhăianu și atunci au încheiat contractele.

DNA: Comisionare? Cui i-a promis și cui a cerut?

Pinalti: Discuția a fost că sunt lucrări de executat sau contracte de încheiat și Berdilă a promis ca va sponsoroza partidul, campania electorală a PDL din 2012 și la locale și parlamentare urmare încheierii acestor contracte.

O parte din sponsorizări erau niște datorii ale partidului legate de campania prezidențială a lui Băsescu din 2009. Era vorba de datorii la televiziuni la firme pentru afișe publicitare, publicitate, etc.

DNA: Acordul cu Berdilă e din 2009?

Nu. E mai dinainte

DNA: Cum a ajuns să îl propună pe Hăhăianu la Teletrans și care era practica partidului privind numirile la companii naționale?

Da. În 2009 după câștigarea alegerilor noi aveam 9 ministere iar psd avea 9.

După ce s-au împărțit companiile între cele două partide fiecare companie își punea pe funcții oamenii.

Eu urma sa îmi numesc la Transelectrica. Eu formulam o propunere. Numirea efectivă o făcea domnul Videanu de atunci”, a explicat fostul edil.

„DNA: care era rolul BNP legat de aceste numiri?

Pinalti: În cadrul BNP se discutau tot soiul de numiri politice. Funcție de performanța politică a fiecărui județ, asa se proceda atunci.

DNA: Se putea numi fără acordul BNP?

Pinalti: Da. Se făcea și așa. Dacă aveai o relație mai deosebită cu vreun ministru se mai făceau și fără BNP.

DNA: A cerut martorul acordul lui Blaga pentru Hăhăianu la Teletrans?

Pinalti: Nu. Nu am cerut. Am cerut acordul la Emil Boc și la Videanu în ședințele BNP...

DNA: A discutat cu BBlaga despre faptul ca oria Hăhăianu ar putea ajuta la finanțarea partidului?

Pinalti: Nu. Nu am discutat”, a mai explicat fostul primat din Neamț.

În biroul lui Blaga...

„DNA: În ce perioada sau ani a mers cu Grigoriu la biroul lui Blaga si de ce?

Da. Am fost. Însă domnul Blaga fiind secretar general și șef de campanie se ocupa și de finanțarea campaniilor pdl.

El spunea: ”domle, trebuie sa finanțez campania”. Eu am am fost cu Grigoriu acolo că nu eu îmi însușesc banii și ca sunt pentru partid.

Au fost 700 000 de de euro plătit de Berdila în trei tranșe. Banii ăștia s-au plătit în rate pentru ca partidul era în datorii și pentru cheltuielile din campania electorală.

Iccj: Deci nu s-a plătit pentru numirea lui Hăhăianu la Teletrans ca director și apoi la Transelectrica.

DNA: Când a avut loc această primă întâlnire?

Pinalti: După numirea lui Hăhăianu la Teletrans și după ce Berdilă a încheiat contractul Romsys a avut loc această întâlnire la Blaga”, a mai evocat fostul edil.

Practicile din Modrogan 1/22

„DNA: L-a prezentat pe Grigoriu ca fiind din partea Romsys în fața lui Blaga?

L-am prezentat ca pe o cunostință, un apropiat al meu, ce știa sa zicem faptul ca trebuiesc bani la partid. El avea cunoștințe bune și cu roberta anastase. Mai venea la birou la partid. Sustinea partidul. Venea în modrogan.

DNa: poate spune dacă era o practică a partidului de a-i chema pe directorii de companii pentru a da socoteala privind stadiul contractelor atribuite ?

Iccj: Respingem ca neutila

DNA: Hăhăianu a fost chemat la partid pentru a da socoteala legat de contractele cu Romsys.

Nu cunosc. Vreau sa spun ca el dadea mai mult raportul lui Grigoriu. Grigoriu de fapt mi l-a recomandat mie pe Hăhăianu.

DNa: privind sumele de bani către Blaga: i-a spu lui Blaga că vin banii de la Teletrans dar prin intermediul Romsys?

Pinalti: Nu. Pe Blaga nu îl interesa de unde vin banii. El mergea la casieri și se ocupau fetele respective.

DNA: cu ce titlu s-au dat 500.000 de euro personal de către Grigoriu în prezența altui martor către Blaga?

Deci noi, titlul nostru era de donație către PDL. În agende, registre era nominalizat care din partid a venit cu un om de afaceri care sa facă donație. Dar titlul era de donație.

DNA: Erau încheiate contracte de doantie pentru acești bani.

Pinalti: Erau și contracte de donație. Dacă erau bani mai mulți decât 10 salarii medii pe economie erau trecuți de la anonim.

Iccj: daca insumăm aceasta suma de 700.000 de euro depășim cele 10 salarii medii....

Pinalti: Noi nu stăteam sa vedem cum fac oamenii. Cand era vorba de firme erau sume mai mari.”, a mai explicat martorul DNA în sală.

Cu frică de Vasile Blaga...

„DNA: De ce i-a cerut lui Grigoriu să vină personal să dea banii?

Ca să nu creadă cumva Blaga sau cineva din partid că plec eu cu banii. Am mai spus odată.

ICCJ: La discuția asta cum v-ati deplasat, cu grigoriu, în ce an a avut loc?

Pinalti: Din 2010 de când a fost numit Hăhăianu la Teletrans. Am precizat anterior dar nu pot spune clar.

Dna: A menționat vrdodata societatea Romsys când a fost la Blaga?

Nu. Nu am spus pentru ca doream sa las de înțeles clar ca banii sunt cumva din partea mea și ca eu sunt autorul finanțării respective”, a mai spus Pinalti la întrebările DNA și ale instanței.

Sub tirul apărării...

„Avocati: Blaga a asistat vrdodata la discuții între cei trei, Pinalti Grigoriu Berdilă?

Pinalti: Eu nu cunosc. Niciodată.

Avocat: vredoata a discutat personal el cu Blaga care să îi fi cerut bani. Despre donații.

Avocat: a fost prezent Vreodată Blaga la vreo remitere a unei sume la sediul partidului?

Eu parca îmi amintesc ca parca o data. De regulă el îndruma catre casierie.

El ca șef de campanie în BNP a spus: ”Bă băeți. Avem datorii. Găsiți sponsori. El nu știa cine, ce, cum. El știa ca Ștefan aduce dar nu cunoștea cine, de unde.

Avocat: Unde anume s-au făcut remiterile? În modrogan 1 sau 22?

Nu mai pot spune exact acum. El avea birou și la PDL din modrogan 1. Nu mai știu. Nu pot spune exact. Cred ca la completul de trei am făcut o confuzie.

Avocat: Știe pana în ce an Blaga a avut birou în Modrogan 22?

Cred ca știu dar nu știu precis. Cred ca până în 2009. Parca după ce a pierdut alegerile pentru primăria capitalei nu a mai fost sef de campanie. Cred ca după a predat biroul.

Cred ca 2008 în vara era când a pierdut alegerile.

Avocat: își amintește cărei secretare a pedsat sumele respective. Dacă o poate descrie. Un nume. O locație.

Nu pot preciza acuma. Știu că era doua. Era secretara, era economista ....au trecut 12 ani”, a mai spus fostul edil din Neamț.

Cursul dosarului

Concret, dosarul a fost judecat inițial la Tribunalul București, instanță ce l-a achitat pe Blaga, după care a ajuns la Curtea de Apel București. CAB a stabilit rejudecarea procesului care între timp a revenit la ICCJ pe fondul câștigării unui mandat de eurodeputat.

"În baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. b) teza I din Codul de procedură penală achită pe inculpatul Blaga Vasile (...) sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic de influenţă în forma de participaţie a complicităţii, prevăzută de art. 48 din Codul penal rap. la art. 291 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000.

Constată că inculpatul nu a fost reţinut, arestat preventiv sau arestat la domiciliu în prezenta cauză.

În baza art. 404 alin. 4 lit. c) din Codul de procedură penală ridică măsurile asigurătorii constând în indisponibilizarea prin sechestru a bunurilor imobile aparţinând inculpatului Blaga Vasile, măsuri dispuse prin ordonanţa nr. 234/P/2016 din data de 25.10.2016 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Ploieşti şi menţinute, până la concurenţa sumei de 700.000 de Euro, prin încheierea din data de 7 mai 2021 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie", se arată în decizia ICCJ.

Decizia prin care fostul secretar general al PDL Vasile Blaga a fost achitat în procesul în care era acuzat de trafic de influenţă a fost anulată, în iulie 2020, prin decizia Curţii de Apel Bucureşti, procesul fiind rejudecat.

Magistraţii Tribunalului Bucureşti au decis în 30 octombrie 2017 achitarea fostului ministru Vasile Blaga, acuzat de trafic de influenţă în dosarul finanţării ilegale a campaniei electorale a PDL. Decizia instanţei nu era definitivă, fiind contestată de DNA.

În 28 noiembrie 2016, procurorii DNA Ploieşti l-au trimis în judecată pe fostul copreşedinte al PNL Vasile Blaga, acuzat că, în perioada 2011-2012, în calitate de secretar general al PDL, a primit în patru rânduri, de la o societate comercială reprezentată de Berdilă Horaţiu Bruno, suma totală de 700.000 euro, în schimbul exercitării influenţei prin intermediul lui Gheorghe Ştefan, la acea vreme vicepreşedinte PDL, ”asupra unei persoane care a deţinut consecutiv funcţii de conducere la două companii naţionale”, astfel încât firma reprezentată de Berdilă Horaţiu Bruno să obţină contracte la cele două companii naţionale.

Suma totală de 700.000 euro a fost primită prin intermediului inculpatului Ştefan Gheorghe, vicepreşedintele respectivei formaţiuni politice (500.000 euro) şi printr-un alt intermediar (200.000 euro), spuneau procurorii.

Procurorii DNA Ploieşti arătau, în rechizitoriu, că banii ajunşi la PDL în urma înţelegerilor între Blaga, Gheorghe Ştefan şi omul de afaceri Horaţiu Bruno Berdilă erau scoşi din companii de stat prin intermediul unor firme de tip "fantomă”.