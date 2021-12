ULTIMA STRIGARE pentru inculpații din dosarul Colectiv la FINAL de proces

Judecata în dosarul celui mai grav incendiu post decembrist, de la clubul bucureștean Colectiv, a ajuns la final, după ce judecătorii Curții de Apel București au ascultat, pe durata a trei termene, pledoariile finale și ultimul cuvânt al celor deja condamnați în dosar.

Astfel, la termenul final, de marți al procesului întins pe o durată mai mare de cinci ani, toți cei condamnați la pedepse cu executare de către Tribunalul București, au avut ocazia să vorbească din nou judecătorilor.

Citește și: Procurorii cer PEDEPSE URIAȘE, în Dosarul Colectiv: Au ars oameni cât pentru un cimitir întreg!...

Instanța a rămas, marți în pronunțare, și urmează să stabilească definitiv în cazul apelurilor delcarate de cei judecați, de procurori și de părțile civile împotriva deciziei Tribunalului București.

Ora lungă a mărturisirilor

Patronul clubului Colectiv Cătălin Paul Gancea a fost primul care s-a confesat magistraților.

„La acel moment am avut toată reprezentarea că funcționăm în de plină legalitate si ca spatiul funcționează în toate condițiile legii.

Odată ce primăria a verificat toate documentele si după ce tot primăria ne-a dat avizele imi este greu sa înteleg ca nu functionam in legalitate.

Și reprezentanții ISU nu ne-au spus sub nicio forma ca spațiul nu este în regulă... Reprezentanții ISU au intrat in club de cel putin 3 ori, au intrat pe aceeași usa pe care se face si iesirea.

In toate documentele pe care le-am completat, le-am depus, le-am realizat au fost in conformitate cu realitatea.

Modalitatea cum se face prevenția sunt la fel ca acum 6 ani de zile. Regret cele intamplate

Citește și: Detaliul FIN CARE indică TEAMA ex-secretarului de stat din mega-dosarul `Baza Cutezătorii`...

După el a vorbit Costin Mincu, și el fost patron al Colectiv:

„La fel cum a spus si colegul meu Catalin si eu daca as putea sa dau timpul înapoi l-as da.

Este convingerea mea ca aceasta imensă tragedie nu este lăcomia patronilor de la Colectiv.

Nu înțeleg de ce acești magistrați procurori ai inserat in lăcomia in rechizitoriu. Asa s-a tranformat, din punctul meu de vedere, din dosarul Colectiv in dosarul patronilor Colectiv.

De fiecare data cand am incercat sa imi spun punctul de vedere mi s-a spus: „du-te ma criminalule ca tu vrei să te aperi ca sa scapi. Da, vreau sa ma apar. Nu dau vina pe cei care nu mai sunt printre noi.

Eu nu am stiut pana după tragedie de existenta jocului pirotehnic. Nu am fost in acea zi in clubul Colectiv.

Consider nedrept, cu tot respectul, argumentul parchetului ca eu ar fi trebuit sa stiu de acel joc pirotehnic.

Conform domnului procuror, dumneavoastra trebuie sa ne condamnati pe noi, adminstratorii clubului, ca sa dati un exemplu zecilor de mii de antrepenori.

Nu exista nicio instituție care sa ne întrebe daca suntem lacomi sau prosti cand ne deschidem un SRL. Ei ne invata ce tipizate sa completam, unde sa completam si daca greșim, ne arata unde sa corectam.

Citește și: PEDEAPSĂ DURĂ cerută de procurorii DNA în cazul ex-secretarului de stat Mihnea Costoiu

Nu pot accepta niciodată ca eu sa fiu pedepsit pentru greșeli ale statului roman”, a spus acesta în ultimul cuvânt.

Primar plin de sentimente...

„Sunt om, am sentimente, am trăiri, mai ales că filmul evenimentelor din acea noapte îmi provoaca si astazi coșmaruri. Sincere regrete victimelor, Dumnezeu să-i ierte pe tinerii nevinovați.

Eu nu am sa spun astăzi ca sunt vinovat sau nevinovat, va las pe dumneavoastra sa decideti”, a spus scurt fostul edil al sectorului în care și-au pierdut viața 67 de tineri.

La pupitru a luat cuvântul și Antonina Radu, unul dintre ofițerii ISU care trebuia să se asigure de Prevenirea și Stingerea Incendiilor de la clubul bucureștean:

„Unicul control pe care l-am efectuat pe platforma Pionieru a fost in 2014, alte controale, asa cum spune parchetul, nu am efectuat niciodată.

Citește și: Hackerul luat în COLIMATOR de DIICOT ar DEȚINE ZECI DE BITCOIN urmare faptelor sale...

In anul 2015, platforna Pionieru nu a mai fost cuprinsa in niciun control la nivelul inspectiei de prevenire la nivelul ISU.

Pe fond nu am avut parte de un proces just si echitabil asa cum am avut in apel”, a spus femeia.

Unul dintre artificerii judecat în acest dosar a spus scurt în ultimul cuvânt: „Orice as spune si orice as face nu ar schimba ce s-a intampla in acea seara”.

La final judecătorii CAB au rămas în pronunțare urmând să stabilească, definitiv, soart acestui dosar. Aceștia nu au precizat data la care vor pronunța decizia definitivă motivată în acest dosar.