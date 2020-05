Ultimelor centrale pe cărbune din Chile vor fi închise

Grupul italian Enel a anunţat joi că a decis accelerarea închiderii centralei electrice pe cărbune Bocamina, situată în Chile, şi va solicita Comisiei Naţionale pentru Energie din Chile să autorizeze ca încetarea operaţiunilor unităţilor Bocamina I (128 MW) să aibă loc până la 31 decembrie 2020, iar Bocamina II (350 MW) până 31 mai 2022, în loc de 2023 şi respectiv 2040, cât propusese iniţial Ministerul Energiei din Chile, potrivit news.ro.

"Enel SpA anunţă că filialele sale chiliene Enel Chile şi Enel Generación Chile SA au informat piaţa de deciziile Consiliilor de Administraţie de a accelera închiderea centralei electrice pe cărbune Bocamina, situată în Coronel. Mai exact, Enel Generación Chile va solicita Comisiei Naţionale pentru Energie din Chile (CNE) să autorizeze ca încetarea operaţiunilor unităţilor Bocamina I (128 MW) şi Bocamina II (350 MW) ale centralei de mai sus să aibă loc până la 31 decembrie 2020, respectiv 31 mai 2022. Închiderea, care este condiţionată de primirea autorizaţiei de mai sus, a fost accelerată comparativ cu ceea ce Enel Generación Chile a propus în Planul Naţional de Decarbonizare semnat cu Ministerul Energiei din Chile la 4 iunie 2019, care prevedea închiderea Bocamina I până la sfârşitul anului 2023 şi închiderea Bocamina II cel mai târziu în 2040", a informat Enel.

Astfel, în linie cu strategia sa de decarbonizare, Grupul Enel intenţionează să deconecteze unitatea I a centralei Bocamina până la 31 decembrie 2020 şi unitatea II până la 31 mai 2022, în timp ce, prin Enel Green Power Chile, intenţionează să ajungă la 2 GW capacitate de energie din surse regenerabile în această ţară.

"Vom fi prima companie de energie din Chile care va ieşi complet din sectorul cărbunelui, continuând să construim în siguranţă capacităţi de producere a energiei din surse regenerabile, cu beneficii concrete din punct de vedere ecologic, economic şi social, în conformitate cu strategia de decarbonizare a grupului nostru. Această abordare se adresează oamenilor noştri, cu precădere colegilor care lucrează în centralele pe cărbune şi tehnologia cărbunilor, cărora li se oferă oportunităţi de a se reîncadra în alte departamente tehnologice din cadrul grupului", a declarat Antonio Cammisecra, head of Global Power Generation la Enel.

Valoarea contabilă netă a celor două unităţi Bocamina se ridică la aproximativ 790 de milioane de euro la nivelul Grupului Enel, inclusiv costurile aferente dezafectării.

"Strategia grupului nostru se reflectă pe deplin în America Latină, unde construim capacitate de producere a energiei din surse regenerabile pentru a decarboniza portofoliul existent, concomitent cu acoperirea nevoilor în creştere ale marilor clienţi industriali şi comerciali. Privind în viitor, vom continua să folosim portofoliul nostru de generare a energiei din surse regenerabile, cuplată cu prezenţa noastră în sectorul de distribuţie a marilor oraşe din America Latină şi cu amprenta noastră în zona de soluţii energetice avansate, pentru a favoriza dezvoltarea durabilă corespunzătoare a regiunii", spune Maurizio Bezzeccheri, head of Latin America la Enel.

Deciziile Consiliilor de Administraţie ale Enel Chile şi ale Enel Generación Chile ar putea implica recunoaşterea unei deprecieri a activelor până la valoarea contabilă netă raportată mai sus. Impactul financiar asociat va fi consemnat în raportul financiar semestrial al Grupului Enel la 30 iunie 2020.

Orice depreciere generată de întreruperea preconizată a generării de energie de către cele două unităţi Bocamina nu ar afecta în niciun fel politica de dividende a Enel, care se bazează pe o distribuire proporţională cu profitul net din activităţi curente al grupului care nu ar fi afectat de o astfel de depreciere.

"Iniţiativa de mai sus este în concordanţă cu obiectivul Grupului Enel de a decarboniza complet mixul de generare a energiei electrice până în 2050. Pentru atingerea acestui scop, Grupul depune eforturi pentru eliminarea completă a cărbunelui până în 2030; în plus, Grupul Enel îşi măreşte capacitatea gestionată de generare a energiei din surse regenerabile la 60 GW până în 2022, de la 46 GW în prezent", arată Enel.

Ca parte a angajamentului său de decarbonizare în Chile, Grupul Enel intenţionează să finalizeze, prin intermediul Enel Green Power Chile, aproximativ 2 GW de capacitate de generare a energiei din surse regenerabile până în 2022 în această ţară, jumătate fiind deja în construcţie, incluzând, printre altele: centrala solară Azabache (60,9 MW), care împreună cu parcul eolian Valle de los Vientos (90 MW), constituie prima instalaţie hibridă de generare a energiei electrice din ţară; proiectul solar Campos del Sol (382 MW); şi extinderea de 33 MW la 48 MW a Cerro Pabellón, singura centrală geotermală care funcţionează în America de Sud.

În Chile, Grupul Enel a închis deja unitatea pe bază de cărbune de 158 MW de la centrala Tarapacá în decembrie 2019. În mod similar cu Tarapacá, Grupul Enel va implementa redistribuirea, în cadrul Grupului, a angajaţilor de la Bocamina şi va evalua reconversia facilităţilor sale.

Grupul Enel s-a angajat să dezvolte un model de afaceri în linie cu obiectivele Acordului de la Paris, prin limitarea creşterii temperaturii medii globale la mai puţin de 2° C peste nivelurile preindustriale şi să facă tot posibilul pentru a limita o astfel de creşte până la 1,5° C. Pe drumul către decarbonizarea completă a mixului său de generare până în 2050, Grupul Enel şi-a luat angajamentul să reducă cu 70% emisiile sale directe de gaze cu efect de seră pe kWh până în 2030, începând cu 2017 ca an de bază, care este certificat de iniţiativa de Obiective Science Based (SBTi) .

Enel în Chile este cea mai mare companie de energie electrică, cu o capacitate instalată, de peste 7.200 MW, din care peste 4.700 MW reprezintă energie din surse regenerabile, respectiv peste 3.500 MW din surse hidro, mai mult de 600 MW de energie eoliană, aproximativ 500 MW solară şi circa 40 MW geotermală. Grupul operează, de asemenea, în sectorul de distribuţie prin Enel Distribución Chile, care deserveşte aproximativ 2 milioane de clienţi, precum şi în afacerea de soluţii energetice avansate prin Enel X Chile.

În America Latină, Enel este prezent în Argentina, Brazilia, Chile, Columbia, Costa Rica, Guatemala, Panama şi Peru, unde operează în jur de 21,4 GW, din care peste 13,8 GW din surse regenerabile. În sectorul distribuţiei, Grupul gestionează peste 628.000 km de linii, aducând 34,3 TWh de energie electrică la 27,4 milioane de clienţi, inclusiv cei aflaţi în megalopolisurile Bogota, Buenos Aires, Lima, Rio de Janeiro, Santiago şi Sao Paulo.

Enel este una dintre cele mai mari companii de utilităţi din Europa după capitalizarea de piaţă şi EBITDA raportat. Grupul Enel activează în peste 30 de ţări din lume, având o capacitate instalată netă de producţie de energie de circa 88 GW. Enel distribuie electricitate printr-o reţea de peste 2,2 milioane de kilometri, are circa 74 de milioane de clienţi casnici şi companii în toată lumea, care reprezintă cea mai mare bază de clienţi comparativ cu firmele europene din domeniu. Divizia de energii regenerabile Enel Green Power operează unităţi de producţie cu o capacitate instalată de peste 46 GW din surse eoliene, solare, geo-termale şi hidro în Europa, cele două Americi, Africa, Asia şi Australia. Enel X, divizia globală de afaceri a Enel dedicată serviciilor energetice avansate, este liderul mondial în soluţii de echilibrare a reţelei prin managementul consumului de energie, cu o capacitate totală de peste 6 GW gestionată la nivel global; compania a instalat 110 MW de capacitate de stocare, iar în sectorul mobilităţii electrice, în jur de 80.000 de puncte publice şi private de încărcare a vehiculelor electrice pe tot globul.