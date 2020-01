Ultimii prefecți PSD pleacă ordonat: a demisionat fosta șefă de cabinet a lui Sorin Grindeanu

Șefa de cabinet a lui Sorin Grindeanu în perioada în care acesta a fost premier, Eva Andreas, a anunțat luni că demisionează din funcția de prefect de Timiș. Este printre puținii prefecți numiți de PSD care nu fuseseră schimbați din funcție de Guvernul Ludovic Orban.

„Funcțiile publice nu sunt pe viață ale cuiva, iar astăzi a venit momentul schimbării în Prefectura Timiș. Am decis să îmi depun demisia, însă nu vreau să fac un bilanț al perioadei cât am fost prefect, ci doar să le mulțumesc celor care au fost lângă mine în acești ani. Nu a fost ușor, știu, dar munca pe care au depus-o toți cei cu care am colaborat a fost apreciată. De la angajați ai Prefecturii, la directori ai instituțiilor deconcentrate, cu toții au pus umărul atât cât s-a putut pentru bunul mers al lucrurilor. Vreau să știți, cu toții, că vă puteți baza pe mine și de-acum înainte, eu rămân același om. Încă o dată, mulțumesc. Pentru toată încrederea acordată, un mare mulțumesc lui Sorin Grindeanu!!!”, a scris ea pe Facebook.

Eva Andreaş, licenţiată în Drept şi cu o specializare în administraţia publică, a fost inspector la Serviciul de Integrare Europeană al Consiliului Judeţean Timiş şi şef al Serviciului Relaţii Externe din cadrul aceleiaşi instituţii.

În perioada în care Grindeanu era prim-ministru, Andreaş a fost şefa cabinetului premierului. După plecarea lui Grindeanu, ea s-a întors la Consiliul Judeţean Timiş.

În august 2017, Eva Andreas a fost numita prefect al județului Timiș.