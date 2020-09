UMB Spedition Bacău a câştigat licitaţia de proiectare şi execuţie a drumului expres Brăila - Galaţi, potrivit unui anunţ făcut miercuri, la Galaţi, de reprezentanţii Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Ministrul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Lucian Bode, a explicat că această investiţie este parte componentă a drumului expres Focşani - Brăila - Galaţi, potrivit agerpres.ro.

Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 129: PANARAMELOR!

"Prima componentă este secţiunea Focşani - Brăila. Sunt 76 kilometri şi am reuşit în acest an, pe 19 iunie, să semnăm contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic de execuţie, iar pe 27 iulie am emis ordinul de începere a lucrărilor. A doua secţiune a acestui drum expres este Brăila - Galaţi, cu cei 11 kilometri. Am reuşit prin CNAIR să finalizăm etapa de licitaţie. Perioada de proiectare este de 10 luni, iar cea de execuţie de 24 de luni. În ipoteza fără contestaţii, ne dorim ca în octombrie să semnăm contractul de proiectare şi execuţie", a declarat Lucian Bode.

Miercuri, în prezenţa premierului Ludovic Orban şi a ministrului Transporturilor, Lucian Bode, s-a semnat la Galaţi contractul de proiectare şi execuţie a variantei de ocolire a oraşului.

Contractul are valoarea de peste 700 milioane lei şi a fost câştigat de o asociere de firme.

Citește și: Ciprian Ciucu, atac VIOLENT la adresa jurnalistului Victor Ciutacu: Un mare jeg acest ziarist!

"Varianta de ocolire Galaţi este un obiectiv esenţial în dezvoltarea acestei zone. Este parte componentă a drumului expres Focşani - Brăila - Galaţi. Cu cei 33,6 kilometri, astăzi vom semna contractul de proiectare şi execuţie şi, după finalizarea etapei de proiectare, de 12 luni, vom trece la execuţia acestui proiect, termenul stabilit prin contract fiind 42 luni", a subliniat Lucian Bode.

Proiectul variantei de ocolire a municipiului Galaţi este finanţat cu fonduri din Programul Operaţional Infrastructură Mare.