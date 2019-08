UMILITĂ la US Open: Simona Halep s-a făcut de râs cu o jucătoare care primise INTERZIS la turneu pentru că era prea GRASĂ

Simona Halep s-a făcut de râs, la US Open, unde a pierdut în turul 2! A fost spulberată de Taylor Townsend, locul 116 WTA, venită din calificări. Townsend a devenit celebră pentru că e grasă, ea fiind, la un moment dat, mai grea și decât Serena Williams. În plus, Federația Americană de Tenis i-a dat interzis să participe, acum câțiva ani, la US Open, din cauza greutății.

Pe teren, Townsend a dat uitării cele 3 înfrângeri cu Halep și s-a impus cu 2-6, 6-3, 7-6. În setul decisiv, Halep a salvat două mingi de meci, la scorul de 5-4 pe serviciul adversarei. Câștigătoarea s-a decis în tie-break, unde tânăra de 2-3 de ani s-a impus cu 7-4. În turul 3, americanca va întâlni o altă româncă, Sorana Cârstea.

