Șumudică caută revanșa cu Steaua Roșie Belgrad: Mi-aş dori să ieşim cu capul sus şi să demonstrăm că România nu este atât de jos pe cât pare

Antrenorul echipei CFR Cluj, Marius Şumudică, a declarat, miercuri, că formaţia lui trebuie să demonstreze în partida retur cu Steaua Roşie Belgrad că diferenţa de valoare nu este atât de mare pe cât o arată scorul din jocul tur, 0-4, din play-off-ul Ligii Europa.

"Trebuie să demonstrăm că meciul din tur a fost un accident. Printr-o evoluţie bună, printr-un scor favorabil, să demonstrăm că nu asta a fost diferenţa de valoare dintre noi şi cei de la Steaua Roşie. Jucătorii nu au nevoie de niciun mesaj, mesajul trebuie să şi-l transmită între ei şi să dovedească faptul că sunt un grup unit şi să ştergem cu buretele tot ce s-a întâmplat. Să ne gândim că plecăm de la un 0-0, să uităm acel joc, să facem tot ce ţine de noi să câştigăm acest meci. Mâine vom juca pe atac, să câştigăm, cum am făcut-o şi în competiţia internă până acum. Eu nu consider că diferenţa de valoare dintre CFR şi Steaua Roşie este de patru goluri. Cred că a fost exagerat ce a s-a întâmplat acolo. Ei au avut cinci şuturi pe poartă din care ne-au marcat patru goluri. Dar se întâmplă la fotbal, de multe ori statistica nu stă în picioare. Nu am cum să nu dau exemplu acest Young Noys, pe care toată lumea... cine sunt Young Boys, ce se întâmplă? Păi Young Boys au marcat cinci sau şase goluri în poarta celor de la Ferencvaros, au ratat şi un penalti şi în afară de asta au mai avut vreo patru sau cinci bare, ceea ce cu CFR nu s-a întâmplat. Dar la sfârşit rămâne calificarea. Dacă o iei ca rezultat, dintr-o dublă cu Young Boys noi am luat un punct, pentru noi, pentru coeficientul acestei ţări. Suntem singura echipă care am rămas în Europa, fără niciun fel de ironie la adresa celorlalţi. Pentru fotbalul românesc, pentru ceea ce înseamnă în momentul de faţă această imagine, suntem obligaţi eu şi jucătorii, mâine, să intrăm pe teren şi să dăm tot ce avem mai bun. Că vom face un egal, că vom câştiga, că vom pierde, mi-aş dori să ieşim cu capul sus şi să demonstrăm că totuşi România nu este atât de jos pe cât se pare. Noi, mâine, suntem echipa care bifăm ultimul meci, statistic, dintr-un tur de campionat, noi mâine facem al XV-lea meci. Dacă o luăm matematic, într-un campionat regulat sunt 16 echipe, deci în tur sunt 15 meciuri. Suntem echipa din Europa cu cele mai multe meciuri jucate în 44 de zile. Dacă împărţim 44 la 15 ne dă undeva pe lângă 3. Deci din trei în trei zile noi am jucat, nu e uşor, plus că am călătorit. Dar sunt mândru că suntem unde suntem în momentul de faţă, sunt mândru că am rămas singura echipă în cupele europene, indiferent de traiectoria avută, sunt mândru şi de parcursul pe care îl avem şi în campionat, unde suntem singura echipă care avem maximum de puncte. (n.r. - dacă e mai important meciul cu FCSB) Nu, pentru mine cel mai important este meciul de mâine. Cu FCSB se poate întâmpla orice, cum şi mâine se poate întâmpla orice. Sunt două meciuri extrem de importante. Noi jucăm din trei în trei zile meciuri extrem de importante. Cu FCSB putem să coborâm la şase puncte, putem să rămânem la nouă puncte, ceea ce pentru mine e o performanţă, după şapte etape să fii la nouă puncte de principala contracandidată la câştigarea titlului şi în acelaşi timp există posibilitatea să ne ducem la 12 puncte", a declarat Şumudică, într-o conferinţă de presă.

Meciul CFR Cluj - Steaua Roşie Belgrad va avea loc joi, de la ora 21.30, în manşa a doua a play-off-ului Ligii Europa. Campioana Serbiei a câştigat meciul tur, cu 4-0.