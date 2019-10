Un Acord cu FMI care a dus la scumpirea cu 100% a carburanților a aruncat Ecuadorul în HAOS. Violențele de stradă au dus la decretarea Stării de urgență

Principala organizaţie a indigenilor din Ecuador a respins vineri, la finalul unor noi manifestaţii violente la Quito, oferta de dialog a preşedintelui Lenin Moreno pentru a ieşi din criza provocată de creşterea preţului benzinei, comentează AFP preluat de agerpres.

"Dialogul pe care îl promovează este lipsit de credibilitate", a afirmat Confederaţia Naţionalităţilor Indigene din Ecuador (CONAIE) într-un comunicat, adăugând că va participa la acesta numai după "abrogarea" decretului care elimină subvenţiile la carburant.



Anterior, într-un discurs televizat, şeful statului lansase un apel liderilor CONAIE "să dialogheze direct" pentru "a găsi soluţii" la criza declanşată de decizia sa de a majora cu peste 100% preţul benzinei, în schimbul unui împrumut de 4,2 miliarde de dolari din partea FMI.



"Este esenţial să se reducă violenţa (...) Ţara trebuie să ştie că avem dorinţa de a dialoga", a adăugat preşedintele Moreno, un liberal ales sub etichetă socialistă.



Organizaţia indigenilor i-a răspuns că această ofertă de dialog "are la bază (...) unul din cele mai grave masacre din istoria Ecuadorului".



În zece zile, altercaţiile dintre manifestanţi şi forţele de ordine au făcut cinci morţi, printre care un lider indigen, şi peste 2.000 de răniţi, potrivit biroului Avocatului Poporului, entitate publică pentru apărarea drepturilor.

Ecuador's security forces bombard protesters in the vicinity of the National Assembly in Quito earlier this afternoon. @teleSURenglish pic.twitter.com/yxVi5STawC — Camila (@camilateleSUR) October 12, 2019



Joi, responsabilii indigeni, vârful de lance al contestării sociale, au pus capăt discuţiilor demarate cu guvernul, sub medierea ONU şi a bisericii catolice, şi au îndemnat la "radicalizarea" acţiunilor de protest.



Vineri, noi ciocniri au izbucnit în mai multe locuri din capitală, patrulată de armată şi poliţie.



În împrejurimile parlamentului, indivizi cu cagule, ascunzându-se sub bucăţi de scândură, au aruncat cu bolovani şi rachete artizanale în direcţia poliţiştilor strigând "Asasinii". Forţele de ordine au replicat cu gaze lacrimogene şi gloanţe de cauciuc, potrivit unor corespondenţi ai agenţiei France Presse.



Răniţii au fost evacuaţi de manifestanţi cu ajutorul unor tărgi improvizate.



Confruntat cu cea mai gravă criză a mandatului său, preşedintele Lenin Moreno, ales în 2017, a transferat sediul guvernului la Guayaquil (sud-vest). Starea de urgenţă a fost decretată pentru 60 de zile, precum şi stare de asediu în jurul instituţiilor puterii, cu 74.000 de militari şi poliţişti desfăşuraţi.



Indigenii - care reprezintă 25% din cei 17,3 milioane de locuitori - resping eliminarea subvenţiilor la carburanţi, care îi loveşte din plin: reprezentând 68% dintre săracii din ţară, ei lucrează mai ales în agricultură şi văd scăpând de sub control cheltuielile cu transportul produselor lor, mai scrie AFP.