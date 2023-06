Un actor din "Harry Potter" şi "How to Get Away with Murder" vine, în premieră în România, la Comic Con Arena Naţională.

Alfred Enoch, cunoscut publicului larg din serialul "How to Get Away with Murder", unde l-a jucat pe Wes Gibbins, unul dintre protagoniştii seriei, dar şi din universul "Harry Potter", unde, de la o vârstă fragedă l-a interpretat pe Dean Thomas, va fi prezent în România, la Comic Con Arena Naţională (1-3 septembrie), cel mai mare eveniment dedicat pasionaţilor de filme, seriale, jocuri, benzi desenate, cosplay, conform News.ro.

Originar din Londra, Alfie Enoch are dublă cetăţenie britanică şi braziliană. A locuit alături de părinţii săi în sudul Franţei până la vârsta de 3 ani, iar când s-a întors în Londra, a urmat cursurile prestigioasei şcoli Westminster.

La vârsta de 13 ani a fost distribuit în rolul lui Dean Thomas în primul film al seriei care urma să devină un fenomen global cu impact asupra mai multor generaţii, "Harry Potter". Alfred Enoch a jucat în 7 din cele 8 filme. În 2022, actorul s-a reunit cu colegii săi de platou, în universul "Harry Potter", pentru episodul special produs de HBO Max, "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts".

Începând cu 2014, actorul a făcut parte din distribuţia principală a serialului creat de Peter Nowalk şi produs de Shonda Rhimes, "How to Get Away with Murder", alături de actori de calibru precum Viola Davis (care a şi câştigat numeroase trofee graţie rolului emblematic al lui Annalise Keating). Personajul lui Enoch, Wes Gibbins, a făcut parte din grupul de studenţi la drept îndrumaţi de Annalise Keating, numit şi Keating 5, alături de alţi 4 colegi interpretaţi de Jack Falahee, Karla Souza, Aja Naomi King şi Matt McGorry.

Pentru interpretarea lui Wes, Alfred Enoch a primit o nominalizare la premiile NAACP Image Awards la categoria Outstanding Supporting Actor in a Drama Series.

Printre alte producţii in care a jucat se numără miniseria BBC One şi Netflix, "Troy: Fall of a City", unde l-a interpretat pe Enea, seria BBC, "Trust Me", series 2 (unde a avut rolul principal) sau seria SF dezvoltată de Apple TV +, "Foundation".

După experienţa televiziunii, Alfred Enoch s-a dedicat lumii teatrului, avand multiple apariţii pe scenele din Regatul Unit.

Alfred Enoch se alătură lui Tom Wlaschiha ("Stranger Things", "Game of Thrones"), Greg Austin ("Class", "Hunters"), Osric Chau ("Supernatural") şi Andrew Horton ("Jupiter’s Legacy") pe lista actorilor invitaţi anul acesta la Comic Con Arena Naţională.

Fanii se vor putea fotografia invidual cu invitaţii, vor putea lua autografe personalizate şi vor putea participa la panel-uri (sesiuni de întrebări şi răspunsuri).

Comic Con România sărbătoreşte 10 de ani de la prima ediţie cu trei evenimente în 2023. Primul dintre ele a avut loc în luna mai şi a reunit peste 53.000 de iubitori ai universului filmelor, serialelor, jocurilor video, cosplay-ului şi benzilor desenate. Următorul eveniment va avea loc la Iaşi în perioada 25-27 august, iar totul va culmina cu primul eveniment al genului găzduit de Arena Naţională, între 1 şi 3 septembrie.

De-a lungul celor 10 ani, la Comic Con România, au participat numeroşi actori cunoscuţi de la Hollywood, dintre care îi amintim pe Jason Momoa ("Game of Thrones", "Aquaman"), Mark Shepard ("Supernatural"), Clive Standen ("Vikings"), Ed Westwick ("Gossip Girl"), Paul Wesley ("The Vampire Diaries"), Tom Wlaschiha ("Game of Thrones", "Stranger Things"), Daniel Gillies ("The Originals"), Andrew Scott ("Sherlock"), Jim Beaver ("Supernatural"), Robert Knepper ("Prison Break"), Charles Dance ("Game of Thrones", "The Imitation Game"), Sylvester McCoy ("Dr.Who", "The Hobbit"), precum şi mulţi alţi actori de seamă din producţii de top ca "House of the Dragon", "Lord of the Rings: The Rings of Power", "La Casa de Papel", "Spartacus", "Fringe", "The Vampire Diaries".