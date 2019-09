Un alt divorț-șoc în showbiz! Mihai Mitoșeru divorțează, după 13 ani de căsnicie: 'Nu mai pot sa fac pe prostul. Eu voiam copii, ea și-a pus silicoane'

Mihai Mitoșeru și soția sa, Noemi, divorțează, după 13 ani de căsnicie. Vestea a șocat-o inclusiv pe mama vedetei TV, care a spus că a iubit-o pe nora sa, ca pe fiica ei.

Mitoșeru a explicat, într-un mesaj pe Facebook, care ar fi fost motivele care au dus la ruptura dintre el și cea care i-a fost alături mai bine de un deceniu.

”Am avut bunul simt sa ascund elegant situația, dar a trecut prea mult timp si nu mai pot sa fac pe prostul! După o relație de 13 ani, am holtarat ca săptămâna viitoare sa mergem la notar și sa divorțăm! Nu ne mai înțelegeam, nu mai mergea, ne doream lucruri diferite (eu voiam familie și copii, ea intrase in criza femeii de 32 de ani și și-a pus silicoane), și de 3 luni a plecat la mama ei! Știu ca ne iubim (e greu sa treacă după atâția ani), dar e mai bine așa! Ii mulțumesc pt toate momentele frumoase pe care le-am trăit împreuna (și au fost multe in 13 ani!) și vreau sa fie fericita toată viața (chiar și fără mine), dar îmi doresc același lucru și pt mine! ?”, a scris Mihai Mitoșeru, pe Facebook.

„Eu o iubesc pe Noemi, a fost fata mea. Nu ştiu ce se întâmplă. După 13 ani este foarte greu. Eu nu am făcut diferenţă între copii. Mă doare sufletul. Ea nu a plecat la alt bărbat şi nici el la altă femeie.

Pur şi simplu, oamenii se despart şi nici ei nu ştiu de ce. Vine un moment şi se rupe ceva. El este mai mare decât ea şi îşi dorea un copil foarte mult, iar ea nu avea scopul acesta. Eu aştepam să rămână însărcinată şi ea şi-a pus silicoane.

Cred că ea copilăreşte. De când a murit tatăl ei s-a schimbat foarte mult. Mie mi-a spus cândva că acesta a fost un semn să nu mai facă nuntă. Dacă pot să-i împac mâine mă duc. Da, mi-au cerut sfaturi, le-am spus să aibă răbdare, că timpul le rezolvă, că poate este o rătăcire.

Mihai a avut multe momente când a vrut să meargă să divorţeze şi i-am spus să aibă răbdare că poate se întoarce. Pentru Mihai e groaznic, o iubeşte foarte mult. Sunt convinsă că şi ea îl iubeşte.

De trei luni, am avut speranţa că se împacă şi Mihai a zis că mai bine bag divorţ, ca nu cumva în vieţile noastre să apară cineva şi să ne facem de râs”, a spus Camelia Mitoseru, mama lui Mihai, la Antena Stars.