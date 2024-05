Un alt fondator de platforme cripto a pledat vinovat pentru spălare de bani. A vrut să facă parte dintr-un schimb de prizonieri cu Rusia

Alexander Vinnik, co-fondatorul schimbului de criptomonede BTC-e, a pledat vinovat pentru conspirație pentru spălarea banilor. Aceasta urmează unei investigații mai ample care dezvăluie activități ilegale extinse pe bursă din 2011 până în 2017.

Într-un comunicat de presă din 3 mai, Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ)a declarat că în timpul conducerii lui Vinnik, BTC-e a procesat peste 9 miliarde de dolari în tranzacții și a avut o bază de utilizatori care depășește un milion la nivel global, cu mulți utilizatori în Statele Unite, conform cointelegraph.com.

DOJ a subliniat că platforma a fost utilizată pentru a spăla fonduri dobândite din diferite activități criminale, inclusiv hacking computer, atacuri ransomware și trafic de droguri.

Potrivit DOJ, o investigație a arătat că BTC-e a funcționat fără măsuri esențiale de conformitate cu legislația, inclusiv înregistrarea la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) și protocoalele Anti-Money Laundering (AML) sau Know Your Customer (KYC).

BTC-e a ajuns să fie popular în rândul persoanelor care doresc să ascundă tranzacțiile cu bani de Fiscul american

Aceste deficiențe au făcut ca BTC-e să fie popular în rândul persoanelor care doresc să ascundă tranzacțiile cu bani de Fiscul american. În plus, s-a descoperit că Vinnik a înființat numeroase companii fictive și conturi financiare la nivel global, permițând transferul ilicit de fonduri prin BTC-e, ducând la pierderi penale de cel puțin 121 de milioane de dolari.

Vinnik a fost arestat sub acuzația de spălare de bani în Grecia în 2017 și extrădat în Franța în 2020. În Franța, Vinnik a fost scutit de acuzațiile de ransomware, dar a fost condamnat pentru acuzații de spălare de bani și condamnat la cinci ani de închisoare .

Avocații lui Vinnik au lansat un recurs nereușit , susținând că Vinnik era doar un angajat al bursei și nu a avut nicio implicare în activități ilicite la BTC-e. După ce a ispășit doi ani într-o închisoare franceză, a fost extrădat în SUA pe 5 august 2022.

Vinnik, care este cetățean rus, a încercat să obțină un acord de schimb de prizonieri cu Rusia

Vinnik, care este cetățean rus, a încercat anterior să obțină un acord de schimb de prizonieri pentru ca el să fie considerat parte a unui acord comercial de prizonieri între Rusia și Statele Unite.

Autoritățile americane au introdus acuzații penale similare împotriva schimburilor de criptomonede și a directorilor. Pe 28 martie, fostul CEO al FTX, Sam Bankman-Fried, a fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru șapte acuzații de infracțiune.