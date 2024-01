Un alt incident aviatic în Japonia, după tragedia de la începutul anului: alte două avioane s-au ciocnit pe pistă / Video-Foto

Incidentele se țin lanț în Japonia, la început de an. După ce un avion cu 400 de pasageri a luat foc în a doua zi a anului, la scurt timp după ce a lovit o aeronavă a Gărzii de Coastă, un nou eveniment se putea lăsa cu urmări tragice.

Două avioane ale companiilor Cathay Pacific și Korean Air s-au ciocnit la aeroportul New Chitose. Unul dintre aparatele de zbor are o avarie la o aripă, potrivit Sky News, anunță Mediafax..

Un avion Korean Air, care transporta 289 de pasageri și membri ai echipajului, a atins marți o aeronavă Cathay Pacific pe aeroportul New Chitose, pe insula Hokkaido a Japoniei, a declarat un oficial Korean Air.

În avionul Cathay Pacific, care era staționat în momentul impactului, nu se afla nicio persoană, potrivit agenției Kyodo News.

Nu au fost persoane rănite, scurgeri de combustibil sau incendii, a anunțat un purtător de cuvânt al departamentului local de pompieri.

Un oficial Korean Air a susținut că incidentul s-a petrecut atunci când o mașină de remorcare, care împingea avionul Korean Air, a alunecat din cauza zăpezii de pe sol. Pe aeroport ningea în momentul coliziunii.

#BREAKING A Cathay Pacific flight has crashed with a Korean Air flight at New Chitose Airport in Japan at around 5.30 pm local time. #北海道 #新千歳空港 pic.twitter.com/IcKpNxj9Xk