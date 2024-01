Video - Scene de coșmar: un avion a luat foc la aterizare. Aproape 400 de oameni erau la bord

Compania Japan Airlines susține că au fost debarcați toți cei 367 de călători plus cei 12 membri ai echipajului,potrivit Sky News.

Garda de Coastă japoneză confirmă faptul că a supraviețuit căpitanul aeronavei care ar fi lovit avionul de pasageri pe aeroportul din Tokyo, potrivit Sky News. În schimb, nu se știe dacă au supraviețuit ceilalți cinci membri ai echipajului.

Aeronava avea șase persoane la bord, dintre care cinci nu sunt găsite, a transmis Garda de Coastă. Aceasta s-a prăbușit și la fața locului se desfășoară o operațiune de căutare și salvare.

Nippon TV susține că avionul este posibil să fi fost implicat într-o coliziune cu o aeronavă a Gărzii de Coastă.

Haneda este unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din Japonia, în special în timpul sărbătorilor de Anul Nou. Traficul aerian a fost dat peste cap din cauza incidentului.

