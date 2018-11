Un alt procuror controversat vrea să plece din DNA: Carmen Damian a cerut continuarea activității la Parchetul General

Secția pentru Procurori dezbate, in sedinta de maine, cererea procurorului Carmen Damian de încetare a activităţii la Direcţia Naţională Anticorupţie – nivel central şi continuarea activităţii la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Carmen Damian si-a inceput activitatea la structura de parchet după numirea Laurei Codruta Kovesi, anterior, in perioada in care fosta sefa a DNA era procuror general, activând in cadrul Parchetului General.

Magistratul a instrumentat dosarul de santaj al Marianei Rarinca, in urma plangerii facute de fosta sefa a ICCJ, Livia Stanciu. Procurorul este cel care în 2012 a dispus NUP lui Traian Băsescu în dosarul care viza legalitatea încheierii unor contracte de către Costel Căşuneanu cu Ministerul Transporturilor şi Primăria Municipiului Bucureşti,

De altfel, inainte de a merge la DNA, Carmen Dan instrumenta dosarul privind disparitia lui Codrut Marta, insa a luat si dosarul cu ea, cauza fiind inca deschisa, potrivit unor informatii.

Inainte de transferul la DNA, Damian a dat soluţie de neîncepere a urmăriirii penale în cazul fostului premier Victor Ponta, reclamat că a participat fără drept la Consiliul European din 28 iunie 2012.