Un austriac a distrus o sculptură, înfățișând-o pe sora lui Napoleon, într-un muzeu din Veneția

La Muzeul "Antonio Canova" din Veneţia, un austriac s-a aşezat pe o statuie care o reprezintă pe sora lui Napoleon. El i-a distrus două degete înainte de a fugi, dar şi-a recunoscut fapta, scrie Le Figaro, potrivit news.ro.

Vineri, la muzeul dedicat sculptorului Antonio Canova (1757-1822), situat la Possagno în Veneţia, o sculptură reprezentând-o pe Pauline Bonaparte a fost găsită degradată, fără două degete de la picior.

"Ieri, un turist austriac s-a aşezat pe sculptura Pauline Bonaparte şi i-a rupt două degete", au scris reprezentanţii muzeului pe Facebook. Ei au precizat că bărbatul a plecat fără să anunţe. Într-un comentariu la postare, muzeul a precizat că naţionalitatea persoanei este cunoscută datorită unei rezervări pe internet.

Marţi, bărbatul a mărturisit. "Aş vrea să mă autodenunţ după ce am citit ceea ce s-a întâmplat în ziarele austriece. (...) Am avut un comportament iresponsabil, dar nu eram conştient de consecinţe. Mi-am continuat vizita normal, la fel ca şi sejurul în Italia (nu am fugit)", a spus turistul într-un email trimis criticului şi politicianului italian Vittorio Sgarbi, preşedinte al Fundaţiei Antonio Canova.

"Am fost cu un grup cu ocazia celei de-a 50-a aniversări, într-o excursie de patru zile în regiunea Prosecco, până luni seară. În timpul vizitei, m-am aşezat pe statuie fără să-mi dau seama de pagubele pe care evident le-am cauzat", a continuat turistul, înainte de a se scuza. Vittorio Sgarbi a "apreciat simţul civic al acestui cetăţean".

Autorităţile au anunţat că opera va fi restaurată.