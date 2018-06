Un avion indian de mici dimensiuni s-a prăbușit în Mumbai cauzând moartea a cinci persoane

Cinci persoane au murit joi în India, în urma prăbuşirii unui avion de mici dimensiuni pe un şantier din mijlocul Mumbaiului, capitala economică dens populată a acestei ţări, informează AFP şi dpa, preia Agerpres.

"Cinci persoane au murit din cauza rănilor după ce avionul s-a prăbuşit, dintre care un pilot, trei pasageri ai avionului şi un pieton", a declarat pentru AFP Deepak Deoraj, purtătorul de cuvânt al poliţiei acestui megapolis cu circa 20 de milioane de locuitori.

Bi-turbopropulsorul C90 King Air cu o capacitate de 12 locuri şi care avea doar patru persoane la bord s-a prăbuşit puţin după orele locale 13:30 (08:00 GMT).

Imagini postate pe reţele de socializare arată un incendiu şi o coloană de fum negru în mijlocul unor clădiri goale, în construcţie.

Avionul efectua un zbor de încercare şi a decolat de pe aeroportul din Juhu situat nu departe, a raportat Directoratul General pentru Aviaţie Civilă (DGCA) din India. Aparatul aparţinea unui operator privat care l-a cumpărat de la guvernul local al statului indian Uttar Pradesh (nord). "La bord se aflau doi piloţi şi doi ingineri pentru întreţinerea avionului", a precizat DGCA într-un comunicat.

Trecătorii din această zonă ce se învecinează cu aeroportul internaţional din Mumbai au povestit că au auzit "o explozie puternică".

"La început, am crezut că un generator aflat sub clădirile în construcţie a luat foc, însă când ne-am deplasat la faţa locului am găsit cadavrul calcinat al unui bărbat care era se pare pe bicicletă atunci când a fost zdrobit", a descris un martor ocular intervievat de postul de televiziune NDTV.

Echipe de anchetatori specializaţi s-au deplasat la faţa locului pentru a determina cauzele accidentului.