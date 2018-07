Un bărbat a fost atacat de un urs într-o zonă centrală a orașului Băile Tușnad

Un bărbat este internat în spital după ce a fost atacat de o ursoaică însoțită de trei pui, în timp ce se plimba cu câinele în zona gării CFR, situată într-o zonă centrală a orașului Băile Tușnad. Joi, bărbatul a povestit cum animalul i-a sfâșiat tricoul și l-a zgâriat pe piept, scrie Mediafax.

Potrivit unui comunicat de presă trimis, joi, de Consiliul Județean (CJ) Harghita, un nou atac de urs a avut loc în Băile Tușnad, la Gara CFR, care se află la 100 de metri de primărie.

”În seara zilei de luni, un localnic din Băile Tușnad care își plimba câinele în zona gării CFR, în plin centrul orașului, a fost atacat de o ursoaică cu trei pui”, se arată în comunicat.

Președintele CJ Harghita, Borboly Csaba, a vorbit, joi, cu victima, despre circumstanțele în care a avut loc atacul. Szabó István este internat, de trei zile, la secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean, la Șumuleu-Ciuc.

Citește și: Fostul comandant al Poliției Piatra-Neamț, condamnat la închisoare cu suspendare

„Luni seara am scos câinele la plimbare pe drumul care duce de la gară la strada principală, când a sărit în fața mea o ursoaică cu trei pui. Ursoaica s-a retras puțin, eu am luat în brațe câinele și dintr-o dată aceasta a sărit la mine și m-a zgâriat în zona pieptului, a sfâșiat și tricoul de pe mine. Și asta în Băile Tușnad! Este înfricoșător de mare numărul de urși aici”, a spus bărbatul, potrivit comunicatului de presă.

La rândul său, președintele CJ Harghita a anunțat că joi a semnalat din nou Ministerului Mediului că există mari probleme în județ și trebuie intervenit de urgență.

”În cursul săptămânii trecute ministerul mediului a aprobat planul de acțiune pentru conservarea populației de urs, iar dacă se respectă cele asumate, în decursul unui an ministerul trebuie să elaboreze sistemul de despăgubire a victimelor omenești. Consider că este un important pas înainte, iar eforturile depuse în cursul anului trecut și al acestui an și-au adus și își aduc roadele”, a spus președintele consiliului județean.