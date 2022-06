Un bărbat de 71 ani care sângera abundent după ce a fost lovit de tren a fost salvat de către un jandarm şi un călător

Un bătrân care a fost lovit, miercuri, de un tren a fost salvat de un jandarm aflat în garnitura respectivă şi de un alt călător.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Neamţ, plutonierul major Alexandra Dănculea, a declarat că accidentul feroviar s-a produs între staţiile C.F.R. Sihlea şi Voetin, la o distanţă de aproximativ 2 kilometri de gara Sihlea, pe sensul de mers către Buzău, potrivit Agerpres.ro.

Locotenentul Mihai Damian, din cadrul IJJ Bacău, se deplasa, în timpul liber, cu trenul pe ruta Bacău - Bucureşti şi a observat că trenul s-a oprit, deşi nu era într-o staţie. Jandarmul a coborât imediat din tren pentru a vedea ce se întâmplă.

"Am auzit că un bărbat de 71 ani a fost lovit de tren, am întrebat unde se află, iar acesta era chiar sub vagonul în care eu călătoream. Persoana era conştientă, dar sângera abundent, în urma amputării picioarelor. Împreună cu un alt călător am acţionat imediat cu o cămaşă pentru a-i opri sângerarea şi am sunat la 112, informând despre starea bărbatului", a spus jandarmul, citat într-un comunicat de presă remis AGERPRES.

Ulterior, cei doi au asistat persoana până la sosirea echipajului medical în vederea acordării asistenţei de specialitate.

Medicul de pe ambulanţă le-a mulţumit celor doi, spunându-le că intervenţia lor a contat foarte mult, iar faptul că bărbatul este în viaţă se datorează primului ajutor oferit, care a limitat sângerarea.

Victima accidentului feroviar a fost transportată de urgenţă la spital.