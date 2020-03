Un bărbat din Focşani, depistat de poliţişti la volan, sub influenţa băuturilor alcoolice, de două ori în mai puţin de 24 de ore

Un bărbat de 44 de ani, din Focşani, a fost depistat de poliţişti la volan, sub influenţa băuturilor alcoolice, de două ori în mai puţin de 24 de ore, a informat, marţi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Vrancea, potrivit Agerpres.

Bărbatul a fost oprit de organele de control luni seara, iar poliţiştii au constat că acesta se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, motiv pentru care i-au suspendat permisul de conducere. Focşăneanul nu s-a descurajat şi în dimineaţa următoare s-a urcat din nou la volan, cu o alcoolemie de 1.18 mg/l alcool pur în aerul expirat.

"La data de 31 martie, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Focşani au depistat pe strada Republicii din localitate, un bărbat în vârstă de 44 de ani, în timp ce conducea un autoturism, aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice, rezultat 1.18 mg/l alcool pur în aerul expirat. Din verificările efectuate de poliţişti, s-a stabilit faptul că bărbatul fusese depistat în cursul serii de 30 martie în timp ce conducea un autoturism sub influenţa băuturilor alcoolice, ocazie cu care i-a fost întocmit dosar penal şi i s-a adus la cunoştinţă faptul că nu mai are dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice", a precizat IPJ Vrancea.

În cauză a fost întocmit dosar penal.