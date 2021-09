Un bărbat din Reghin a fost arestat preventiv, după ce a fost surprins furând bunuri dintr-o societate comercială şi o gospodărie

Un bărbat din municipiul Reghin a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a fost surprins în flagrant delict imediat după ce a furat o serie de bunuri dintr-o societate comercială şi dintr-o anexă gospodărească, poliţiştii descoperind că acesta a comis şi alte furturi în cursul lunii august.

Bărbatul din Reghin a fost identificat şi reţinut iniţial pentru 24 de ore, de poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei municipiului Reghin, fiind bănuit de săvârşirea mai multor infracţiuni de furturi din societăţi comerciale şi anexe gospodăreşti, potrivit agerpres.ro.

"La data de 1 septembrie a.c., în jurul orei 4,00, poliţiştii de investigaţii criminale din cadrul Poliţiei municipiului Reghin, în baza activităţilor investigativ-operative desfăşurate, au efectuat o acţiune de prindere în flagrant a unui bărbat, de 48 de ani, din Reghin, bănuit de comiterea unor furturi. În fapt, la aceeaşi dată, cel în cauză a fost surprins în flagrant delict, având asupra sa mai multe bunuri, pe care le-ar fi sustras cu puţin timp în urmă, dintr-o societate comercială şi o anexă gospodărească, situate pe raza municipiului Reghin", a arătat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş (IPJ), într-un comunicat de presă.

Potrivit IPJ Mureş, din cercetările efectuate, a reieşit faptul că, în cursul nopţilor de 26/27 august a.c., respectiv 29 august a.c., bărbatul ar mai fi comis alte fapte de furt, dintr-o societate comercială şi anexe gospodăreşti, de unde ar fi sustras unelte electrice şi bunuri alimentare.

"Pentru administrarea probatoriului, la data de 1 septembrie a.c., poliţiştii, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reghin, au pus în executare două mandate de percheziţie domiciliară. La locaţiile percheziţionate, au fost identificate mai multe bunuri posibil a proveni din comiterea faptelor, care au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor. Prejudiciul total cauzat prin activitatea infracţională este de aproximativ 11.300 de lei, fiind recuperat parţial şi predat persoanelor vătămate. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de furt calificat, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Reghin", a precizat IPJ Mureş.

Activităţile au beneficiat de sprijinul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române - Brigada Operaţiuni Speciale Târgu Mureş, al luptătorilor Serviciului pentru Serviciului pentru Acţiuni Speciale, al specialiştilor criminalişti şi jandarmi ai Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Mureş.