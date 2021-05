Un bărbat din San Francisco, arestat după ce a fost prins circulând pe bancheta din spate a unei Tesla a repetat isprava după ce a fost eliberat

Un bărbat din San Francisco a fost arestat după ce polițiștii l-au surprins circulând pe bancheta din spate a autoturismului său Tesla. După ce a fost eliberat din închisoare, Param Sharma a cumpărat un alt autoturism Tesla și l-a folosit în aceeași manieră. Tesla vinde mașini care au un modul ce le oferă capacitatea de a se conduce singure. Dar asta nu face autoturismele autonome și este obligatoriu ca șoferul să fie la volan, potrivit legilor americane.

Sharma spune că este „foarte bogat” și va continua să cumpere noi mașini Tesla, pe care le va „conduce” tot de pe bancheta din spate. Autoritățile i-au confiscat deja autoturismul cu care l-au surprins prima dată.

După ce a fost eliberat din închisoare, americanul s-a prezentat la un interviu pentru canalul local de știri KTVU circulând pe bancheta din spate. Bineînțeles, într-o Tesla nouă. El a declarat că joi, în ziua eliberării din închisoare, și-a achiziționat un alt autoturism Tesla Model 3, celaltă fiind sub sechestrul poliției.

„Am fonduri nelimitate pentru achiziționarea de Tesla. Dacă îmi iei mașina, o să-mi cumpăr alta. Așa merg lucrurile”, a spus Sharma.

