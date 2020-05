Un concert care va fi transmis online în direct va fi susținut de grupul k-pop BTS luna viitoare

Grupul k-pop BTS a anunţat că va susţine luna viitoare concertul „Bang Bang Con The Live” care va fi transmis online în direct, potrivit news.ro.

Evenimentul cu plată va avea loc pe 14 iunie, la ora României 12.00. El va dura 90 de minute şi va fi urmat de diverse materiale cu trupa. Mai multe detalii urmează să fie anunţate.

BTS a prezentat recent, online, pe parcursul unui weekend, diverse înregistrări din concerte trecute şi întâlniri cu fani, care au înregistrat peste 50 de milioane de vizualizări.

Întreg turneul mondial de anul acesta al grupului sud-coreean, „Map of the Soul”, a fost amânat din cauza crizei sanitare. El trebuia să înceapă pe 25 aprilie în Seul şi cuprindea concerte în Japonia, Europa şi America de Nord.

BTS a lansat cel mai recent album, „Map of the Soul: 7”, în luna februarie a acestui an.