Un conscut om de afaceri din Iași s-a dezlănțuit la adresa lui Mihai Chirica: Parcă ar fi sărbătorile oraşului Lehliu Gară

Omul de afaceri ieşean Viorel Blăjuţ susţine că sărbătorile Iaşiului din acest an includ tot felul de evenimente mărunte, demne de un orăşel de provincie şi că s-ar fi aşteptat ca după pandemie de zilele Iaşiului să aibă loc o explozie de evenimente de amploare.

Viorel Blăjuţ, un cunoscut om de afaceri din Iaşi, a afirmat sâmbătă, într-un comunicat de presă, că Iaşiul ar fi trebuit să scoată tot ce are mai bun de zilele oraşului, dar că în program figurează doar manifestări fără impact, scrie News.ro.

”Mă aşteptam ca după doi ani de restricţii cauzate de pandemie, Zilele Iaşului în acest an să fie o explozie de evenimente culturale şi artistice care să ne amintească că oraşul nostru este capitala spirituală a României şi inima creativităţii româneşti. Iaşul, în aceste 12 zile, trebuie să îmbrace straiele de sărbătoare şi să scoată la vedere tot ce are mai bun. Trebuie să arătăm de ce suntem centrul Moldovei şi de ce suntem primul mare oraş al ţării după Bucureşti. M-am uitat atent la programul acestor sărbători şi am un deja-vu. Parcă ar fi sărbătorile oraşului Lehliu Gară sau a nu ştiu ce comună mai mare. Cu un concert de muzică populară şi cu tot soiul de activităţi mărunte, Iaşul, prin conducătorii săi vremelnici, vrea să-şi păstreze titulatura de capitală culturală? Noroc de Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, care a organizat impecabil pelerinajul la Sfânta Cuvioasă Paraschiva şi care va culmina cu Sfânta Liturghie din ziua prăznuirii”, a afirmat omul de afaceri ieşean Viorel Blăjuţ.

El susţine că programul din acest an al sărbătorilor oraşului este unul tern şi că bugetul alocat de primărie este infim.

”Îmi imaginam cu ochii minţii cum vor arăta aceste sărbători ale Iaşului, cum va străluci acest oraş gata să primească 300.000 de pelerini şi ce spectacol va oferi primarul celor ce vin în Iaşi în această perioadă. Dar nimic! Un program tern, un buget infim de parcă am fi un orăşel de provincie. Cum, oare, vrei să-ţi impui supremaţia faţă de celelalte judeţe ale Moldovei, cum vrei să devii după Bucureşti primul oraş al României, când conducătorii administraţiei noastre publice locale se comportă ca şi cum ar păstori un orăşel uitat de lume?”, se întreabă Viorel Blăjuţ.

El consideră că e vina ieşenilor că ”nu îşi apără dreptul de întâietate a acestui oraş frumos”.

Sărbătorile Iaşiului au început sâmbătă, în oraş fiind programate concerte, târguri şi expoziţii.

La Catedrala Mitropolitană are loc pelerinajul la sfintele moaşte ale Cuvioasei Parascheva, aşezate într-un baldachin în curtea lăcaşului de cult.

Primarul Mihai Chirica a anunţat că municipalitatea a alocat în acest an pentru sărbători suma de 1,2 milioane de lei, peste jumătate din sumă urmând a fi cheltuită pentru organizarea concertului din 15 octombrie care va marca finalul zilelor Iaşiului.