Un consilier britanic, care a sfătuit guvernul să impună carantina naţională, și-a dat demisia, după ce a încălcat restricţiile

Un consilier ştiinţific care a sfătuit guvernul britanic să impună carantina la nivel naţional a demisionat după ce a încălcat el însuşi măsurile de distanţare socială pentru a se întâlni cu o femeie descrisă drept amanta sa, relatează miercuri France Presse.

Profesorul Neil Ferguson, în vârstă de 52 de ani, a recunoscut că a făcut o "eroare de judecată" şi şi-a exprimat regretul pentru a fi ignorat mesajul guvernului de distanţare socială pentru a combate propagarea noului coronavirus, potrivit agerpres.ro.

Citește și: Ședință cu scântei la Camera Deputaților: Iohannis a dat direcția, PNL a început războiul cu UDMR

Potrivit cotidianului The Daily Telegraph, Ferguson a permis unei femei, descrisă ca "amanta" sa, să-l viziteze la domiciliul din Londra de cel puţin două ori în timpul izolării, la 30 martie şi 8 aprilie.

"Recunosc că am făcut o eroare de judecată şi am luat o decizie greşită", a declarat profesorul Ferguson pentru The Telegraph.

El a explicat că a făcut acest lucru pentru că a crezut că era "imunizat, fiind testat pozitiv la coronavirus şi apoi izolându-se complet pentru aproape două săptămâni după dezvoltarea simptomelor".

Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 49: vine FOAMEA!

"Regret profund orice atingere adusă mesajelor clare cu privire la necesitatea distanţării sociale pentru a controla această epidemie devastatoare. Indicaţiile guvernului sunt fără echivoc pentru a ne proteja pe toţi", a declarat Ferguson.

Acest matematician şi epidemiolog a condus o echipă de cercetători de la Imperial College din Londra care a întocmit un raport comandat de guvern cu privire la răspândirea şi impactul epidemiei. Cercetătorii au estimat că noul coronavirus ar putea ucide aproximativ 250.000 de persoane în Regatul Unit dacă guvernul s-ar limita la încetinirea propagării acestuia, dar că numărul morţilor ar fi redus considerabil dacă ar fi puse în aplicare măsuri stricte de distanţare socială.

În urma raportului, prim-ministrul a declarat izolarea la 23 martie.

Citește și: UE pune STOP HAOSULUI și anunță că pregătește reglementări comune și ALOCĂRI COLOSALE pentru turismul de după pandemie

Neil Ferguson nu este singura persoană care a demisionat după ce a încălcat regulile decretate împotriva pandemiei.

Şefa serviciilor sanitare scoţiene, Catherine Calderwood, a demisionat la începutul lunii aprilie după ce a încălcat propriile recomandări de a rămâne acasă pentru a preveni răspândirea virusului. Ea a recunoscut că s-a dus de două ori la a doua ei casă.