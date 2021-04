Un controversat fost consilier prezidențial cere EXPULZAREA ambasadorului Rusiei la București și reducerea numărului de diplomați ruși din România

Valery Kuzmin, ambasadorul Federației Ruse în România, a declarat, recent, că nu există niciun motiv pentru care România să se îngrijoreze de situația din estul Ucrainei, cu excepția cazului în care, „din propria voință sau a aliaților săi strategici”, ea ar fi implicată într-un fel de - cităm din ambasadorul Rusiei - „aventură militară concepută de 'capetele fierbinți' din sediul NATO".

Însă, declarațiile lui Kuzmin ar trebui să ducă la expulzarea sa, este de părere un controversat fost consilier prezidențial. Iulian Chifu, care l-a sfătuit pe Traian Băsescu, cere, totodată, ca Bucureștiul să limiteze numărul de diplomați ruși din România la câți are ambasada României la Moscova.

”Desi a fost foarte cuminte in ultima vreme, cu capul la cutie, cred ca de acum Kuzmin trebuie trimis acasa. A incalcat a nu-stiu-cata-oara orice limita diplomatica si se pronunta aiurea in tramvai pe teme ce nu tin de competentele si activitatile sale in Romania. Si, cu aceeasi ocazie, poate ne uitam la asimetria Ambasadelor si numarului de diplomati si personal auxiliar din cele doua capitale si negociem un numar maxim fix si acceptabil ambelor parti pentru simetrie. Daca nu, o sa tot alergam dupa sute de diplomati aiurea prin Bucuresti si prin tara, oameni fara de treaba, daca e sa consideram nivelul schimburilor comerciale, culturale, de limba, etc.”, e mesajul lui Iulian Chifu.