Un CONTROVERSAT lider PSD analizează anunțul lui Klaus Iohannis: 'Prevesteşte o nouă nenorocire pentru România, are sprijin subteran, există un singur leac'

Preşedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, susţine că intenţia lui Klaus Iohannis de a candida pentru un nou mandat prevesteşte ”o nenorocire” pentru România. La rândul său, liderul ALDE Alba, Ioan Lazăr, se întreabă dacă Iohannis a decis singur să candideze sau ”l-a chemat Orban”.

Dumitru Buzatu a declarat sâmbătă, corespondentului MEDIAFAX, că există un singur leac împotriva acestei candidaturi a lui Klaus Iohannis, şi anume atitudinea cetăţenilor români.

„Această intenţie prevesteşte o nouă nenorocire pentru România, dacă ne gândim la sprijinul subteran pe care preşedintele Iohannis îl are. S-ar putea să şi reuşească în anumite condiţii, or un om care nu respectă drepturile constituţionale, ajuns, din nou, în funcţia de preşedinte al României, nu ar fi o nenorocire pentru ţara asta? Există un singur leac împotriva acestei candidaturi şi anume atitudinea cetăţenilor români. Conştientizarea faptului că domnia sa reprezintă un pericol, că are o atitudine cel puţin parţial totalitară, că nu există vreo legătură între valorile fundamentale ale poporului şi valorile pe care domnia sa le susţine”, a spus Buzatu.

Întrebat dacă Iohannis are o şansă pentru un nou mandat, liderul PSD Vaslui a răspuns că speră ca oamenii să se trezească, iar acest lucru să ducă la pierderea oricărei şanse, chiar dacă ar avea-o.

La rândul său, liderul ALDE Alba, Ioan Lazăr, a declarat că președintele Klaus Iohannis nu a spus ”cine l-a îndemnat” să-și anunțe candidatura.

Întrebat despre anunțul făcut de președinte, liderul ALDE Alba, Ioan Lazăr, a spus: ”Domnul președinte a declarat că este ferm hotărât să candideze pentru un nou mandat. Nu ne-a spus cine l-a îndemnat să facă acest lucru: a fost o hotărâre a dânsului sau l-a chemat Orban la partid și i-a impus să facă acest anunț, ca nu cumva să treacă alegerile până se hotărăște”, a spus Ioan Lazăr.

