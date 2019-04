Un cunoscut procuror DNA a EXPLODAT: 'Nu accept să fiu complice tăcut la prăbușirea statului de drept, a democrației'

Un cunoscut procuror DNA a reacționat dur la ipoteze unei noi modificări a legilor justiției prin OUG. Cosmin Iordache, procuror DNA din 2010, susține că prin noile modificări se vrea de fapt prăbușirea statului de drept. De-a lungul carierei sale, Iordache a instrumentat dosare importante, precum cele ale lui Gheorghe Stefan, al fostului director al Postei say al fostului primar din Navodari.

"Eu am ales sa fiu procuror intr-un sistem democratic la standarde europene, nu intr-o republica bananiera. Nu accept sa fiu complice tacut la prabusirea statului de drept, a democratiei. Nu vreau sa-mi fie rusine ca am trait in epoca asta si am tacut", spune Cosmin Iordache intr-un interviu acordat Ziare.com. Reacția lui Iordache a venit după discuțiile avute de președintele Klaus Iohannis la Cotroceni cu specialiștii în justiție.