Un cunoscut rapper rus s-a sinucis pentru a nu ajunge pe front: Nu sunt pregătit să ucid (Video)

Mobilizarea parțială a lui Putin îi sperie de moarte pe ruși. Un rapper, în vârstă de 27 de ani, s-a sinucis vineri, 30 septembrie, aruncându-se de la etaj. Tânărul a lăsat un mesaj video în care a anunțat că nu este pregătit să ucidă, relatează Daily Mail, citând mai multe site-uri de opoziție din Rusia.

Ivan Vitalievich Petunin, cunoscut sub numele de scenă Walkie, s-a sinucis din cauza mobilizării anunțate în Rusia. Acesta a decis să-și ia viața pentru a evită să fie trimis pe frontul din Ucraina.

Trupul neînsuflețit al rapperului rus a fost găsit, pe 30 septembrie, în apropierea unei clădiri înalte de pe strada Congressnaya, din Krasnodar, în sudul-estul țării.

Iubita lui Walkie a confirmat vestea tragică, precizând că bărbatul s-a aruncat de la etaj, dintr-o clădire în care locuiseră împreună.

Petunin, care a servit anterior în armata rusă și a fost tratat într-un spital de boli mintale, a publicat un mesaj video cutremurător pe rețelele sociale, unde a spus că a decis să-și ia viața din cauza mobilizării: „Dacă vezi acest videoclip, atunci nu mai sunt în viață… Nu pot să iau păcatul crimei pe sufletul meu. Prefer să rămân în istorie ca un om care nu a susținut ceea ce se întâmplă. Nu sunt pregătit să ucid pentru niciun ideal… Nu am dreptul să ridic o mitralieră și să trag în oameni”, a transmis rapperul în înregistrare.

????️ In #Krasnodar, rapper Ivan Petunin known as Walkie committed suicide



"If you are watching this video, it means that I am no longer alive. I cannot and do not want to take the sin of murder on my soul. I am not ready to kill for any ideals" pic.twitter.com/LPC2MKnQ2f