Un deținut aflat în permisie a devenit EROU - A fost înjunghiat după ce a încercat să împiedice un furt

Un deținut aflat in permisie pentru 24 de ore a fost înjunghiat după ce a incercat sa impiedice un furt, intr-un mijloc de transport in comun. Bărbatul se indrepta spre casa când a observat ca un barbat voia sa fure un telefon din geanta unei femei. Acesta i-a atras atentia victimei, moemtn in care a fost atacat. Reprezentantii Penitenciarului Rahova, in care isi executa pedeapsa, i-au transmis barbatului multumiri publice pentru simțul civic.

"În data de 30.01.2019, incepand cu orele 10:00, un deținut care execută în regim închis o pedeapsă cu închisoarea în Penitenciarului Bucureşti Rahova a beneficiat de o recompensă cu permisiunea de ieşire din penitenciar pentru o perioada de 24 ore , in intervalul 30.01.2019 ora 10:00 - 31.01.2019 ora 10:00. În jurul orelor 10 :40 , în timp ce se deplasa către domiciliul declarat, în mijlocul de transport public (tramvaiul 32), a observat o persoana de sex masculin care încerca să sustragă un telefon mobil din geanta unei doamne aflată in imediata apropiere.

Citeste si Se cere ANCHETAREA lui Dragnea și Carmen Dan, după ce viceprimarul Capitalei a recunoscut că a MINȚIT la Parchet în legătură cu 10 august

Persoana privată de libertate i-a atras atenţia victimei, precum şi bărbatului care urma probabil să comită o infracţiune, acesta din urmă devenind agresiv, l-a lovit cu un obiect contondent si ascuţit și i-a provocat o plagă tăiată la nivelul capului şi a urechii stângi. Călătorii au apelat Serviciul unic de urgenţă, iar la fața locului s-a prezentat un echipaj de poliţie al Secţiei 18. Deţinutul mai sus menţionat a fost preluat de către escorta penitenciarului urmând fi prezentat pentru investigaţii medicale de specialitate şi IML. Cazul a fost preluat de către Secţia 18 Poliţie urmând a se efectua cercetări specifice.

Administrația penitenciarului urmărește evoluția stării de sănătate, persoana condamnată fiind internată într-un spital din rețeaua Ministerului Sănătății.

De asemenea, mulțumim public persoanei în cauză care, prin conduita sa a manifestat simț civic, responsabilitate și o atitudine activă împotriva unor acțiuni antisociale", transmite Penitenciarul Rahova.