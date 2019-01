Se cere ANCHETAREA lui Dragnea și Carmen Dan, după ce viceprimarul Capitalei a recunoscut că a MINȚIT la Parchet în legătură cu 10 august

Viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu, a recunoscut faptul că a mințit la audierile de la Parchetul General în legătură cu evenimentele din 10 august. Secretarul executiv al PMP, Ioana Constantin, cere anchetarea lui Liviu Dragnea și Carmen Dan, despre care zice că trebuie să plătească nota de plată.

”Tovarășu’ Dragnea, ia luați-o pe tovarășa Carmen de la Interne și plătiți nota pentru 10 august! Ia uitați ce zice viceprimarul Capitalei Aurelian Bădulescu: “Recunosc că am mințit la Parchet și mă pun la dispoziția organelor de anchetă. Am mințit în legătură cu mitingul din 10 august 2018. Am mințit pentru că sunt un mincinos și ca să apăr un partid.. Poftim, am spus-o public”.

Da, nemernicilor, în fiecare zi mințiți. Tot niște comuniști ați rămas. 10 august e ziua în care Guvernul s-a întors împotriva poporului, e Mineriada altei generații. Prea ușor am lăsat în urmă subiectul ăsta. Toți cei vinovați trebuie să plătească în fața legii!”, scrie Ioana Constantin.