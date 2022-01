Un documentar despre Sidney Poitier, produs de Oprah, în pregătire la Apple

Un documentar despre Sidney Poitier este în pregătire la Apple, cu Oprah Winfrey producător executiv, şi Reginald Hudlin, regizor, potrivit unor surse familiarizate cu proiectul, scrie The Hollywood Reporter, potrivit news.ro.

Documentarul, care a fost secret şi în lucru cu participarea familiei Poitier de mai mult de un an, va fi lansat de Apple Original Films de la Harpo Productions a lui Winfrey şi Network Entertainment.

Poitier, care a murit, joi, la vârsta de 94 de ani, a fost primul actor de culaore care a câştigat premiul Academiei americane de film la categoria „cel mai bun actor” pentru rolul din lungmetrajul „Lilies of the Field” (1963) şi a fost un deschizător de drumuri pentru alţi artişti cu ajutorul unor filme precum „Heat of the Night”, „To Sir With Love” şi „Guess Who’s Coming to Dinner?”.