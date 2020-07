Un elev instruit în Programul 'Voluntar din pasiune' a intervenit primul la un incendiu izbucnit în Moreşti

Elevul Raul Alin Fărcaş, care a participat la Programul "Voluntar din pasiune" în cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Horea" al judeţului Mureş şi a activat ca pompier voluntar în ultimul an şi jumătate alături de Detaşamentul Târgu Mureş, a intervenit primul la un incendiu izbucnit în Moreşti, satul în care locuieşte, pentru gestul său primind recunoştinţa pompierilor profesionişti.

"Raul a intervenit primul la incendiu, iar apoi, la sosirea echipajelor, s-a prezentat comandantului acţiunii, oferindu-şi voluntariatul pentru intervenţie. Felicitări tuturor voluntarilor din programul 'Salvatori din pasiune', care se evidenţiază prin dedicare, maturitate şi spirit civic", a declarat, miercuri, purtătorul de cuvânt al ISU Mureş, Dan Petru Daniel, potrivit agerpres.ro.

Citește și: Curată nebunie! Caz fără precedent: Un cadru medical care nu crede în coronavirus a infectat 6 persoane

Tânărul Raul Alin Fărcaş, în vârstă de 18 ani, care abia a susţinut examenul de Bacalaureat, pe care l-a luat cu brio, având calificarea de tehnician veterinar, spune că îşi doreşte să urmeze o carieră de salvator, fiindcă simte o imensă satisfacţie atunci când reuşeşte să salveze vieţi şi bunuri.

"Când am auzit că arde (la incendiul de la Moreşti, n.r.) şi trebuie să vină pompierii, am fugit la foc, aşa cum eram, în şlapi şi pantaloni scurţi. În prima fază m-am asigurat să nu fie vreun pericol, dar mai ales dacă nu sunt victime. Era toată lumea evacuată. Apoi au ajuns şi echipele de intervenţie. Când vezi că poţi apăra civili, când vezi că poţi apăra bunuri, când poţi salva vieţi omeneşti şi nu numai - la intervenţii am salvat şi vieţile unor animale - le-am văzut din priviri cum ne mulţumeau că le-am salvat viaţa, (...) apare satisfacţia că am ajutat oamenii aceia. Când văd recunoştinţa oamenilor apare o căldură lăuntrică (...) Am început şcoala de şoferi şi mă pregătesc pentru Facultatea de pompieri, la Bucureşti. Evident că m-a ajutat munca de voluntariat, ştiind tehnica de intervenţie este un plus", a declarat Raul Alin Fărcaş.

Voluntarul le-a recomandat colegilor săi de generaţie să nu îşi risipească timpul, ci să se implice în tot felul de activităţi voluntare, astfel încât să dobândească experienţă, care le va fi de folos în viaţă.

Citește și: Un fost purtator de cuvant al PSD a răbufnit: Nu există pericolul epidemiologic numit COVID-19

"Să experimenteze, să nu stea locului nicio clipă, fiindcă asta înseamnă viaţă, înseamnă dinamică, mişcare şi cât mai multe experienţe acumulezi în viaţă, cu atât eşti mai pregătit pentru ceea ce urmează", a spus tânărul.

Profesorii lui Raul Alin Fărcaş spus că acesta a fost un exemplu pentru toţi colegii săi şi că, pe lângă faptul că fost un elev silitor la clasa de tehnicieni veterinari, a dovedit abilităţi de antreprenor modelate de voluntariatul pe care l-a făcut alături de pompieri.