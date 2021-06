Un elicopter care transporta cutii cu buletine cu voturi s-a prabușit in Iran

Iranienii au mers ieri la vot pentru a-l alege pe succesorul lui Hassan Rouhani (care nu mai poate candida, după cele două mandate succesive) în funcția de președinte al statului. Victoria este deja adjudecată de Ebrahim Raisi, care are peste 60% din voturi după numărarea a mai mult de 90% dintre buletine.

În acest context, un elicopter care transporta cutii cu buletine de vot s-a prăbușit în sud-vestul Iranului, în provincia Khuzestan. O persoană a murit și alte 11 au fost rănite, informează agenția de presă IRNA, care îl citează pe guvernatorul provinciei, Qasem Soleimani Dashtaki.

Dashtaki spune că persoana care și-a pierdut viața în accidentul aviatic este un oficial însărcinat să protejeze cutiile cu buletinele de vot.

