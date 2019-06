Un elicopter s-a prăbuşit peste un imobil din Manhattan - VIDEO

UPDATE

Casa Albă a comunicat că preşedintele Donald Trump a fost informat în legătură cu prăbuşirea elicopterului şi continuă să monitorizeze situaţia.

Știrea inițială

Un elicopter s-a prăbuşit luni peste un imobil din Manhattan, a anunţat departamentul de pompieri al metropolei americane New York, transmit Reuters şi AFP.

Imobilul este situat pe artera Seventh Avenue din centrul Manhattan-ului, informează agerpres.ro.

Echipe de pompieri au ajuns la locul prăbuşirii, care s-a produs pe o vreme ploioasă, a indicat departamentul, pe Twitter.

Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a declarat că este foarte posibil ca pilotul să fi încercat o aterizare de urgență pe acoperișul clădirii. În urma impactului s-a produs un incendiu, pe care pompierii au reușit să îl controleze, a mai spus guvernatorul, citat de CBS.

„Din primele informații, se pare că elicopterul a aterizat forțat, a aterizat de urgență pe acoperișul clădirii. S-a produs și un incendiu în momentul în care acesta a atins acoperișul. Persoanele care se aflau în clădire au declarat că au simțit cum clădirea se mișcă. Departamentul de Pompieri consideră că incendiul este sub control. Există posibilitatea să existe victime printre persoanele de la bordul elicopterului. (...) Persoanele din clădire nu au fost rănite”, a declarat Cuomo.

Doi oficiali locali au declarat că la bordul elicopterului se afla o persoană, care a fost rănită. Una dintre cauzele care ar fi putut duce la producerea acestui incident ar putea fi ceața.

BREAKING: New York Fire Department is responding to a helicopter that reportedly crashed into a building in Midtown Manhattan: https://t.co/SlrM4QIGz5 pic.twitter.com/qqBs6JcWyy — Complex (@Complex) 10 iunie 2019

DEVELOPING: At least one injury in midtown Manhattan helicopter crash, @CBSNewYork reports. https://t.co/yMaIx5IW94 pic.twitter.com/ng1YCX9dEB — CBS News (@CBSNews) 10 iunie 2019

NEW: Governor Cuomo is on the scene of the helicopter crash in midtown Manhattan. https://t.co/yMaIx5IW94 pic.twitter.com/D02CwRfzDe — CBS News (@CBSNews) 10 iunie 2019

BREAKING: FDNY: Helicopter has crashed into a building in Midtown Manhattan. pic.twitter.com/FYsSXK7lIY — MSNBC (@MSNBC) 10 iunie 2019