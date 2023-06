„Pagubele aduse Ucrainei sunt devastatoare. Zelenski s-a folosit de conflict pentru a se ocupa de vânzări" - se afirmă în mesajul reprezentantului Irlandei, relatează Rador.

De asemenea, europarlamentarul a pus întrebarea: "Pentru ce mor ucrainenii din clasa muncitoare?"

Potrivit informaţiilor lui Wallace, peste trei milioane de hectare de teren agricol din Ucraina sunt deținute acum de companii cu sediul în țările occidentale. Anterior, Ministerul rus de Externe l-a acuzat pe Zelenski că a încercat să denigreze Federația Rusă după știrile despre CNE Zaporojie. Iar fosta gazdă a postului de televiziune "Fox News", Tucker Carlson, în primul episod al propriei emisiuni transmise pe platforma Twitter, a declarat că Ucraina ar putea fi implicată în distrugerea Hidrocentralei Kahovka din regiunea Herson. Potrivit afirmaţiilor acestuia, odată cu apariţia de noi fapte noi, devine tot mai puțin neclar ce s-a întâmplat cu hidrocentrala.

Damage to Ukraine is devastating + sadly Zelensky has now used current war to concentrate Power + accelerate a corporate firesale - Over 3 million hectares of Agri lands are now owned by companies based in Western tax havens - What are the Working Class Ukrainians dying for...? pic.twitter.com/wRzpdyxY8C