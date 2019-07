Un fost consilier prezidențial a răbufnit după crima care a îngrozit România: 'Și incompetența ucide, nu numai corupția'

Alexandra Măceșanu, victima lui Gheorghe Dincă, a cărei poveste a impresionat o întreagă țară, este poate un înger păzitor care a salvat, prin curajul ei, nu numai alte fete de aceeași vârstă, dar și pe noi, ca țară, pentru că ne-a transmis mesajul că nu numai corupția ucide, cum a fost cazul la Colectiv, ci și incompetența ucide, a spus la Digi24 Iulian Fota, fost consilier prezidențial, expert în probleme de securitate națională.

„Stăm toți cu un nod în gât, de când s-a întâmplat această tragedie (...) Nu poți să nu realizezi cât de mult am degenerat ca societate, ca instituții și cam unde am ajuns, pentru că lipsa de empatie în tot acest dialog este absolut îngrozitoare. (...) Ce s-a întâmplat în zilele acestea spune ceva atât de rău despre noi și ca stat, și ca țară! (...) Am crezut inițial că e o criză a unei instituții - în primul rând Poliția - și acum îmi dau seama că sunt niște deficiențe și pe sistemul 112. După aceea, a devenit o criză a statului, pentru că s-a văzut că instituțiile n-au cooperat bine între ele, s-au mișcat greu, multă aroganță, lipsă de empatie, iritarea acestor funcționari este absolut de neacceptat. Contextul social este la fel de îngrozitor ca și crima, dacă ea va fi confirmată. Avem o radiografie extrem de urâtă a României și pe partea de stat, și pe partea de social”, a explicat Iulian Fota.

El a mărturisit că a avut o revelație: Alexandra este un înger păzitor care ne deschide ochii că în societatea românească incompetența este o hibă care face la fel de mult rău precum corupția. Dacă la Colectiv, unde au murit 66 de oameni într-un incendiu, s-a spus: corupția ucide, acum am văzut că și incompetența ucide, spune Iulian Fota.

„Aș vrea să nu râdeți de mine, pentru că în general eu sunt om de știință și discut lucrurile în limitele astea, dar efectiv zilele astea, ieri, am avut sentimentul că aici este și o dimensiune mistică a acestei povești: fata asta, în sacrificiul ei - acum două zile m-am gândit că a salvat alte fete prin curajul ei, prin faptul că a sunat, a pus totuși în mișcare un mecanism care a dus la prinderea acelui nemernic. Dar știți ce încep să cred de ieri? Că fata asta e mai mult decât salvatoarea altor fete, e un fel de înger, care de fapt ne salvează pe noi toți ca țară”, a arătat Iulian Fota.

Tragedia de la Caracal a scos la suprafață faptul că în România lucrurile nu merg bine, iar mesajul transmis de sacrificiul Alexandrei este că situația trebuie schimbată, pentru că altfel ne vom autodistruge.

„Această tragedie scoate la suprafață niște lucruri care nu mai pot fi negate, nu mai pot fi ocolite, nu mai pot fi moșmădite și care ne vor obliga pe noi, măcar acum, în al 12-lea ceas, să facem ceva și să oprim alunecarea asta, într-o groapă, a României. Pentru că în ciuda tuturor statisticilor oficiale și în ciuda tuturor cifrelor pe care încearcă unii să le folosească, România nu merge bine! Dacă România nu merge bine pe câțiva parametri fundamentali, ce mă mai interesează pe mine creșterea economică? Când uitați-vă cum mor copiii nevinovați în tot felul de situații de-astea care denotă impotența și a unor structuri de stat, și efectiv aroganța unor oficiali”, spune Iulian Fota.

„S-ar putea undeva, în viitor, să ajungem la concluzia că fata asta a salvat mai mult decât alte colege de generație, efectiv ne-a salvat pe noi toți, dacă vom fi capabili să înțelegem mesajul ei. Știți ce spune fata asta foarte important? Și asta e, dacă vreți, calea pe care putem construi și să facem în așa fel ca sacrificiul ei să nu fie inutil. Fata spune, strigându-și disperarea:și incompetența ucide în România, nu numai corupția.

Noi până acum am mers pe ideea că corupția ucide. Și acesta a fost Colectivul. Colectivul a avut la bază elemente de corupție - acolo se făceau bani, banii mai circulau pe la niște instituții de control, ...corupția ucide. Ei bine, Caracalul este cealaltă idee pe care trebuie - și până acum n-am vrut - să o acceptăm, că nu convine multora: și incompetența ucide!”, a arătat expertul pe probleme de securitate națională.

El avertizează, însă, că demersul de reparare a lucrurilor va fi complicat: „Că dacă de corupție se ocupă anumite instituții ale statului, cine se ocupă de incompetență/prostie?” - se întreabă Iulian Fota.

În plus, nimeni nu e la adăpost de incompetență, pentru că se întâlnește în toate domeniile, spune fostul consilier prezidențial.

„Deci, ne ucide corupția, ne ucide și incompetența... Câți trebuie să mai moară în țara asta ca să înțelegem că trebuie, totuși, făcut ceva? Nu e nimeni protejat de incompetența asta. Poți să fii privilegiatul sistemului, să te bucuri de relații, să ai acces la cabinete medicale, să ai o stare materială bună, nu ești nici tu și ai tăi ferit de situații de-astea în care incompetența ucide. Și incompetența poate îmbrăca forma unui doctor care habar n-are medicină, dar te duci la el în Urgență și ți-a băgat copilul în pământ, incompetența intervine și la aceste instituții ale statului care n-au reușit să intervină și fata să fie salvată”, a arătat Iulian Fota.

El a analizat și ședința CSAT de marți și a ajuns la concluzia că „sunt două mesaje mari, pe care le-a dat și CSAT-ul: 1. trebuie să recuperăm ideea de profesionist, de funcționare competentă a instituțiilor, altfel le pierdem și pierdem statul și cu statul pierdem țara, pentru că statul este făcut să apere țara și 2. ideea de securitate națională de care noi ne batem joc de vreo câțiva ani. Nu ne putem permite, mai ales într-o epocă atât de complicată ca asta, cu tot felul de nebunii în străinătate, să pierdem ideea de securitate națională. Or, ideea asta se leagă și ea de ideea de competență, de profesionalism. (...)”, a explicat expertul pe probleme de securitate.

Iulian Fota spune că avem datoria față de Alexandra de a îndrepta lucrurile: „Eu cred că măcar atâta lucru putem face față de memoria acestei fete: îmbunătățind niște lucruri și dând o altă șansă profesioniștilor - cât mai sunt ei și pe unde mai sunt ei, că din păcate, prin pensionările alea exagerate, mulți au plecat - să putem avea o altă funcționare a instituțiilor și să avem o altă șansă.

Nebuni vor mai fi, nu suntem singura țară care se confruntă cu astfel de psihopați, dar una e capacitatea de reacție și să poți să salvezi omul de furia unui astfel de netrebnic și alta e să fii o victimă sigură până se hotărăsc instituțiile dacă răspund, cum răspund, ce fac, cum fac și așa mai departe”, a conchis Iulian Fota.