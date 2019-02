Un fost mare jucător de la clubul Arsenal și-a anunțat retragerea din fotbal

Abou Diaby (32 de ani), fostul mijlocaş de la Auxerre, Arsenal şi Olympique Marseille, şi-a anunţat retragerea din fotbal, la doi ani şi jumătate după ce a evoluat în ultimul său meci oficial, informează Mediafax.

Citește și: Echipa Nottingham Forest, la care Costel Pantilimon este portar, a câștigat cu Derby County, scor 1-0

Măcinat de accidentări grave, care l-au ţinut departe de gazon pentru perioade îndelungate, Diaby a făcut anunţul retragerii în cadrul unei emisiuni TV.

"Am pus punct carierei de jucător, era momentul. Mi-era greu să mă întorc după aceşti ani dificili. Am avut multe probleme fizice şi a trebuit să mă gândesc la asta. Am decis să mă opresc deoarece corpul nu mai funcţiona normal. Este dificil, pentru că asta am făcut toată viaţa.

Este un capitol închis, însă va apărea unul nou. Când am părăsit-o pe Marseille, am zis să mai aştept un an, însă a devenit şi mai complicat decât credeam. Ajunsesem într-un punct în care şi în viaţa de zi cu azi eram deranjat", a declarat francezul, pentru RMC Sport 1.

Diaby şi-a început cariera la Auxerre, iar în 2006 a plecat la Arsenal, pentru 3 milioane de euro. În cei nouă ani petrecuţi la formaţia londoneză, mijlocaşul a acumulat 180 de partide şi 19 goluri, câştigând un singur trofeu, Supercupa Angliei, în 2015. Tot în acel an, acesta a revenit în ţara natală, la Marseille, unde a prins doar şase meciuri în două sezoane. Ultimul său joc a fost pe 21 august 2016, într-o înfrângere a echipei sale contra lui Guingamp, scor 1-2.

Abou Diaby a strâns şi 16 meciuri în echipa naţională a Franţei, pentru care a înscris un gol.