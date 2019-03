Un fost ministru de Finanțe, trage un SEMNAL de ALARMĂ, după ce Dragnea a cerut ca rezerva de aur să revină în țară

Președintele PSD, Liviu Dragne și liderul senatorilor PSD, Șerban Nicolae, au inițiat un proiect de lege prin care vor să oblige BNR să aducă în țară rezerva de aur a României. Fostul ministru de Finanțe, Gheorghe Ialomițianu, susține că aceasta este o decizie riscană, care va afecta credibilitatea internațională a României.

”Transferul rezervei de aur de la Londra la Bucuresti este o decizie riscanta, avand ca efecte reducerea credibilitatii externe a Romaniei. Este si un moment nefavorabil din cauza instabilitatii politice si a vulnerabilitatilor economiei din Romania. De exemplu: cresterea accentuata a deficitului de cont curent si cresterea economica bazata pe consum stimulat de importuri. Mai mult si declaratiile politice ale guvernantilor privind obligatia BNR de a stabiliza cursul leu-euro pot cantari foarte mult in scaderea credibilitatii Romaniei in fata investitorilor si creditorilor externi. Este posibil ca imprumuturile sa fie obtinute mult mai greu si cu costuri mult mai mari.

Obligatia privind tranzactionarea acestei rezerve trebuie facuta cu prudenta si nu urmarind cu orice pret un castig. Decizia unei tari de a stabili locul de pastrare a rezervelor internationale este in functie de riscul pe care il are tara respectiva in fata partenerilor straini. Nu putem compara Romania din punct de vedere al credibilitatii externe cu Germania, Elvetia, Olanda sau Belgia. Din pacate costul pe care il plateste Romania pentru pastrarea rezervei de aur are legatura si cu aceasta credibilitate.”, scrie Gheorghe Ialomițianu.