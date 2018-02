Un fost ministru iese la atac, după decizia premierului de a renunța la SPP: Subiectul 'este o dramoletă de PR. Șoferul Jandarmeriei ar trebui arestat'

Deputatul USR Cristian Ghinea a declarat joi pentru RFI că decizia premierului Viorica Dăncilă de a renunţa la protecţia SPP reprezintă “sultanizarea României”, iar subiectul este o "dramoletă de PR". El mai afirmă că protecţia tuturor miniştrilor este o “prostie”, iar problema apare în cazul premierului, unde legea spune că acesta trebuie protejat de SPP.

"SPP este o dramoletă de PR. Eu am fost ministru şi nu am avut protecţie SPP, pentru că nu am cerut-o. Puteau foarte bine miniştrii să nu ceară protecţie SPP, ea este oferită din oficiu doar primului-ministru. Deci chestia asta că toţi miniştrii, care oricum sunt cei mai mulţi din UE şi ne costă foarte mult să-i păzim, toţi miniştrii aveau nevoie de protecţie SPP este o prostie, suntem o ţară sigură, n-au nevoie toţi miniştrii de protecţie”, a declarat Cristian Ghinea, potrivit news.ro.

Deputatul mai afirmă că problema este în cazul premierului, unde legea spune că acesta are nevoie de protecţia SPP. El susţine că mutare atribuţiilor de la o instituţie la alta reprezintă “sultanizarea României”.

„Se pune problema în cazul premierului Dăncilă. Avem o lege care spune că SPP se ocupă de asta şi-l plătim. Dacă nu se mai ocupă SPP de povestea asta, hai să-l desfiinţăm, facem economie la buget şi dăm Jandarmeriei sau cui vor ei să dea. Ideea asta că mutăm atribuţii legale între instituţii după cum vrea domnul Dragnea ţine de sultanizarea României, devenim un stat în care nu mai contează ce scrie la lege, nu mai contează ce scrie în atribuţiile de serviciu, contează că Dragnea s-a bosumflat pe SPP şi apare atunci primul-ministru al României în maşina Jandarmeriei”, a mai afirmat Ghinea.

De asemenea, Cristian Ghinea spune că, potrivit legii, este ilegal ca şoferul Jandarmeriei să conducă maşina premierului şi ar trebui arestat.

“Pe lege, ar fi trebuit arestat şoferul maşinii Jandarmeriei, conducea ilegal primul-ministru al României. Suntem într-o nebunie completă şi este un semn al degradării instituţiilor din ţara asta”, conchide el.

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat miercuri, la începutul şedinţei de Guvern, că a transmis Serviciului de Protecţie şi Pază că renunţă la protecţie, gest pe care îl fac toţi miniştrii. Ea a ţinut să precizeze că nu are o problemă cu ofiţerii SPP sau cu instituţia. Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a susţinut, miercuri, că renunţarea la protecţia SPP de către membrii Cabinetului nu este o decizie politică, luată la partid.

"Precizez că am transmis Serviciului de Protecţie şi Pază încă de luni seară că nu vreau să beneficiez de protecţie. Înţeleg că toţi miniştrii au aceeaşi opţiune", a declarat Dăncilă.

Ea a subliniat că nu are o problemă cu ofiţerii sau cu instituţia.

"Nu am nicio problemă cu ofiţerii SPP şi nici cu instituţia, însă aceasta este decizia mea", a afirmat Viorica Dăncilă.

Informaţia privind decizia sa şi a membrilor Guvernului de a renunţa la serviciile SPP a apărut încă de marţi, după ce liderul PSD Liviu Dragnea a spus luni seară, la Antena 3, că, instituţional, orice premier trebuie să aibă contacte cu SRI, cu SIE şi cu SPP, însă şeful SPP, Lucian Pahonţu, a fost implicat mai mult decât era cazul în Guvern.

„L-am văzut pe Mihai Tudose cum a evoluat după ce nu a mai fost prim ministru, chiar i-am mulţumit azi, a devenit acelaşi coleg deschis şi glumeţ. Poate tensiunea de acolo, poate influenţele. N-avem de unde să ştim acum, dar asta nu înseamnă că până la urmă nu vom află. Mai mulţi colegi mi-au spus că şeful SPP-ului a fost implicat mai mult decât era cazul. Domnului Paul Stănescu i s-a spus că undeva prin martie eu o să fiu executat şi dumnealui poate să fie şeful partidului. Poate că i s-a spus şi lui Grindeanu, lui Tudose, nu ştiu”, a declarat Dragnea.