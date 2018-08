Un fost ministru PDL intervine în scandalul momentului: 'Nu mai pot cu M..e, PSD, PNL, USR, Cioloș și mai știu eu cine! Rămâneți uniți'

Alexandru Nazare, fost ministru al Transporturilor și fost candidat PNL la Primăria Sector 1, intervine în scandalul generat de plăcuțele anti-PSD, susținând într-o postare amplă pe Facebook că înainte de a fi pesediști, useriști, peneliști suntem români. Nazare susține că întreg scandalul este un „joc de sumă nulă pentru România”, menit de a distrage atenția de la problemele naționale reale. Totodată, fostul ministru face apel la unitate.

„Nu mai pot cu M..e, PSD, PNL, USR, Cioloș și mai știu eu cine!! Inainte de a fi pesedisti, useristi, penelisti, va rog sa va aduceti aminte ca suntem romani!! Chiar nu realizati ca e un joc de suma nula pentru Romania!? Nu aveți senzația ca ne am întors cu toții in timp și suntem undeva in curtea școlii unde ne jucam de a “Hotii și vardiștii” sau “Ratele” și vedetele la care ne uitam fascinați nu erau alții decât teribiliștii bâta in clasa, la ore, dar populari prin reacțiile lor care sfidau toate regulile pe care încearcau sa ni le inoculeze familia, școala, societatea, etc?

Pe bune, voi, prietenii mei, din câte știu eu sunteti in mare majoritate oameni cu inteligenta peste medie, bine informati și totuși va lăsați prinși in astfel de manipulări grosiere care au unicul scop, cel putin din punctul meu de vedere, de a va distrage atenția de la problemele naționale reale, de la faptul ca tara e in continuare sub ape, slabita, in prag de criza economica, neguvernata, dar mai ales de la situația internațională care este mai tensionata și mai complicata ca oricând, in special dupa summit-ul Nato si intalnirea de la Helsinki...

Sincer, eu ma uit și ma crucesc cu doua mâini și nu la ,,jocul“ lor, ci la reacțiile voastre!

Ce nu înțelegeți?! Sistemul e bolnav, se prăbușește, aproape toate instituțiile statului sunt compromise!

Sa vorbim despre justiție și corupție. Care justiție? Aia controlată suta la suta de sistem și de grupuri de interese interne sau de afara?! Aia prin care s-au nenorocit mii de vieți, de cariere, de destine, de familii, de suflete de copii treziți din somn cu mascați cu cagule la 6 dimineata in urlete justificate doar de prezenta camerelor de filmat?! și care mai târziu la școala și in grădinițe au trebuit sa facă fata răutăților colegilor ce văzuseră la tv sau auziseră discuții în casa lor despre cât de nenorociți, de corupți sunt părinții lor?! Despre alți copii ai căror părinți prin arestarea patronilor lor au rămas fără locurile de munca ce le asigurau plata școlilor și grădinițelor și rata la banca a caselor in care locuiau? Sute de oameni condamnați social, financiar și emoțional înainte de a fi judecați și care acum mai toți sunt achitați! Ce altceva ne-a oferit in mare justiția anti corupție in afara de circ televizat și abuzuri?! Care justiție?! Aia făcută in stil american, in care fiecare dintre corupții nedovediti au fost tratati precum Al Capone?! Știm ca a facut o mie de fărădelegi dar n-am reușit sa demonstram nici măcar o amărâtă de evaziune fiscala ca in cazul lui...

Oameni buni, da, am trăit cu toții intr un stat corupt, însă cei care au dat cu adevărat tunuri financiare sunt bine-merci, au făcut o tot la umbra legii, cu o mie de juriști lângă ei, care le spuneau pana unde brațul legii le permite sa se întindă sau semnând documentele discutabile cu mâna vreunui subaltern suficient de servil și de slab pregătit ca sa semneze orice numai sa și păstreze postul...

Bun, am avut ani de zile de circ regizat televizat, ne am “răcorit” văzându-i pe multi puternici ai vremurilor cu cătușe, dar ce ne facem când vor începe sa curgă deciziile CEDO , cum ca au fost arestați fără probe și li s-au încălcat toate drepturile si libertatile?! Fiecare dintre noi vom plăti nota de plata a acestor piese de teatru! Nu Codruta, Nae și mai știu eu cine... Și ce am reușit?! Statul n-a recuperat nici un ban, ba va mai trebui sa le plătim și milioane de euro despăgubiri pentru ca au fost supuși la abuzuri!! Cate dosare de mare corupție ați văzut anchetate temeinic si in cate s-a constat in instanta ca “fapta nu exista”?! Câți bani s au recuperat la modul real? Câți bani a cheltuit statul roman, adică dumneavoastra pentru ascultare-filare si pentru mascaradele astea pe post de telenovele?!

Presa! Care presa? Majoritatea jurnalistilor s-au transformat in unelte de propaganda politica pentru vreun partid sau altul, când scopul lor in sine și profesionalismul lor ar trebui sa însemne informare imparțială și atitudine vehementa împotriva oricăror derapaje sociale, economice, politice, etc... Dar, incercand sa fiu cinstit pana la capat au o scuza. Nu exista legislatie care sa-i protejeze la modul real de abuzuri si nici resursele financiare care sa le permita independenta...

Clasa politica?! Care clasa politica? Aceea care face satira de cele mai multe ori prost inspirata ca sa-și ascundă incapabilitatea de a veni cu un proiect de tara, cu soluții concrete, pentru simplul fapt ca marea majoritate nu-s pregătiți real in nici o meserie, nu-și cunosc și nu înțeleg rolul social pe care il au? E suficient sa analizezi oamenii care au fost scoși in fata, cei care ne conduc astăzi și te-ai lămurit și cât de necontrolata de sistem este si asta si care sunt criteriile pe baza cărora numim in poziții cheie politicieni... Cu cât mai tributari sistemului, mai slabi pregătiți, mai șantajabili și mai controlabili, cu atât mai bine!!

Institutiile statului? Pai protocoalele pe care apropos, nu le sancționează nimeni, le mai permit sa acționeze independent, cu profesionalism?!

Societatea civilă? Eu, tu, noi?! Fix la fel de vinovați ca toți ceilalți! Nici măcar elementul de baza, votul, nu ni l-am folosit la timp și cu cap pentru a sancționa toate derapajele astea...

Spre ce ne îndreptam? In cel mai probabil caz spre o societate condusă strict militarizat. In cel mai rău caz spre o societate condusă de câte un grup de interese din afara țării.

Soluția?! Încetați sa va mai lăsați manipulați! GÂNDIȚI de unii singuri! Dacă nu pentru voi, măcar pentru copiii voștri! Indiferent de cât de puternice sunt formele de manipulare cu care un grup de influenta sau altul încearcă sa va controleze, incercati sa identificati jocul din spate si sa va urmariti propriul interes!

Dar inainte de toate RAMANETI UNITI!! Uniti in jurul interesului national!

Uniti aveti putere de decizie reala, dezbinati sunteti doar o masa de manevra...”, scrie Nazare, pe Facebook.